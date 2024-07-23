影／漢光標榜全天候 陸軍8軍團演練夜間機動

漢光40號演習實兵科目重點之一，是比往年更強調全天候作戰，夜間演練科目更多。位於南台灣的第四作戰區（八軍團）所屬564裝甲旅，今天凌晨執行「進入戰術位置戰力保存」操演，各型車輛火砲迅速進入戰術位置，架設偽裝網、搭建休息區，確認做好疏散與掩蔽工作後，原地過夜休息，驗證部隊偽裝熟練度與野外宿營適應力。

第四作戰區表示，此次操演使部隊戰力得以保存，並為後續作戰奠定穩固基礎。課目包括「機動前整備」、「各部隊依令進入戰術位置」、「部隊機動遭襲擾處置」等項，驗證單位平時是否落實戰場經營，進而提升官兵臨戰應變效能。