賴清德視察漢光演習 總統府新聞稿少一字「虛驚一場」

賴清德總統今赴花蓮地區，視導漢光演習空軍參演部隊實兵演練狀況，總統今天上午抵達佳山基地，親自為國軍加油打氣，期勉官兵全力以赴，讓國人及全世界看到國軍守護國家的決心。賴總統指出，今年的演習，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時，從實戰的角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。

總統府也發出新聞稿，不過其中一段文字提到「了解去中心化指管作業」卻漏字，變成「了解去中化指管作業」，乍看之下以為是「去中國化」，媒體議論紛紛，虛驚一場。

參謀總長梅家樹在漢光演習前曾表示，「去中心化指揮管制」是今年漢光的重要訓練目標，落實關鍵在於有清楚周延的交戰規則（ROE）。