漢光演習金門240公釐重砲射擊 操作超大口徑火砲成唯一
漢光40號演習實兵演練，僅有金馬澎外島實施實彈射擊。金門防衛指揮部於23日清晨展開火力支援狀況演練。金防部混合砲兵營結合演習狀況想定，以240公釐榴彈砲，對模擬目標區轟擊。
240公釐M1超重型榴彈砲開發於二次大戰期間，1943年服役，系統重達29公噸，可將重達160公斤的砲彈射到最遠23公里外。如此重量自然不利運輸，設計目的是專用於摧毀堅固的鋼筋混凝土工事，例如納粹德國在德法邊界的齊格菲防線等。1958年台海危機後，美國軍援中華民國一批M1，部署在金馬外島，我國也是如今唯一操作這種超大口徑火砲的國家。國軍的M1榴砲均部署於裝設軌道的固定陣地內，發射前後可躲回掩體，減少被敵方反擊火力傷害的機會。
馬祖因為地形崎嶇、道路狹窄，因此機械化步兵單位的裝甲運兵車，仍繼續使用CM21履帶車，並未如本島一般換用CM32/33/34雲豹輪型車。馬防部北高守備大隊於23日演練關鍵基礎設施防護，獲令後車隊由坑道據點出發，克服地形高低起伏障礙，抵達目標位置。
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