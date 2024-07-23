漢光演習金門240公釐重砲射擊 操作超大口徑火砲成唯一

週一（7月22日）起，台灣舉行為期5日的漢光實兵演習。這是民進黨籍的賴清德上任總統後首場漢光軍演，他週二（23日）身穿迷彩服，偕同台灣國防部長顧立雄等人前往台灣東部的空軍基地，並首度以三軍統帥身分，視察戰機演練和傷患檢傷後送流程。

2024-07-23 14:16