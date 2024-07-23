賴總統視察漢光演習：讓世界看見守護國家的決心

賴清德總統今上午赴花蓮地區，視導漢光演習空軍參演部隊實兵演練狀況，為國軍加油打氣，期勉官兵全力以赴，讓國人及全世界看到國軍守護國家的決心。

賴總統今視察漢光演習，包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄，以及空軍司令劉任遠等亦有出席。賴總統首先抵達佳山基地，了解去中化指管作業、觀看潛力掛載演練；隨後前往花蓮基地，視導整體防空、跑滑道搶修，以及大量傷患檢傷、分類及後送作業等演練課目。

賴總統表示，今是漢光演習第2日，今年的演習，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時，從實戰的角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。

賴總統說，看到參演官兵的演練成果與高昂士氣，對大家平時扎實訓練，隨時做好保衛國家準備的精神表達肯定，並期望在接下來的演習過程中，持續專注各項操演及訓練。

賴總統強調，所有國軍弟兄姊妹，都是守護國家安全的重要戰力，他感謝大家的努力和付出，並希望能持續精進戰力，不僅讓國人安心，更讓世界看見台灣守護國家的決心。