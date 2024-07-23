台灣漢光演習標榜「無劇本」 看點有哪些？

週一（7月22日）起，台灣舉行為期5日的漢光實兵演習。這是民進黨籍的賴清德上任總統後首場漢光軍演，他週二（23日）身穿迷彩服，偕同台灣國防部長顧立雄等人前往台灣東部的空軍基地，並首度以三軍統帥身分，視察戰機演練和傷患檢傷後送流程。

一年一度的漢光演習是台灣規模最大、最複雜的三軍聯合作戰演練。根據台灣國防部，漢光演習是依解放軍侵台的可能行動，推想、規劃台灣軍隊如何操演，並檢驗軍隊的作戰應變與協防能力。

台灣參謀總長梅家樹今年6月曾表示，因應中國解放軍逐漸展現出「由演轉戰」的能力，因此如何讓台灣部隊能夠「平戰轉換」，是本次漢光演習的重點。

中國外交部發言人毛寧22日被問及台灣漢光演習，她的說法不脫中國政府一貫立場，主張台海緊張的源頭是民進黨政府「在外部勢力的縱容支持下不斷謀獨挑釁」。

對此，台灣外交部23日回應，台灣政府加強國防、捍衛民主自由的生活方式，「不接受他國說三道四」。

23日上午，台灣國防部例行公布解放軍動態，顯示過去24小時內，在台灣附近發現18架次的解放軍機，其中有6架逾越台海中線。

標榜「無劇本，實戰化」

據台灣中央社整理，這次的漢光演習在正式軍演的前一個週末，先行「下達灰色地帶侵擾、集結徵候」，讓官兵提早進入「戰時情境」。

首日的演練重點是「戰力保存」，主要內容是戰機從西部飛往東部的基地，演練「戰機戰備轉場」。台灣《自由時報》22日指出，第一天的亮點是在花蓮的空軍基地模擬解放軍的飛彈襲擊，「F-16V戰機分批經由連絡道駛往佳山……特別掛載空射型魚叉反艦飛彈，直接駛入洞庫外保存戰力」，演練加油補給、反擊出現在東部外海的解放軍。

依原定規劃，接下來幾日的重點還包含反登陸、反空機降操演，以及金門、澎湖、馬祖等外島的實彈射擊，還有台灣本島的防空、反登陸演練。不過在23日，由於颱風逼近，部分反登陸與反空機降演習取消。

往年有批評聲音稱漢光演習有如一場「戲」，但今年的漢光軍演標榜盡可能「貼近實戰」，除了取消預演和大型表演性質的科目，也以「無劇本」的方式演練。

台灣國防部發言人孫立方7月中旬曾向媒體說明，「無劇本」實際上指的是「有劇本，但不劇透」，也就是從敵人可能的行動出發，設想演練的情境，但事先不會把具體科目時間表告訴官兵。不過，跟捷運、機場等關乎一般民生的演練安排，則仍會公布大致的規劃。

台灣軍方表示，由於沒有事先公開「劇本」，如果在本島展開實彈演習，可能會有安全疑慮，因此今年採取「本島實兵不實彈、外島實兵實彈」的方式。台媒稱，雖然本島不打實彈，但「更強調『實時』與『同時』訓練」，且24小時都有演習，藉此加強「夜戰」能力。

「取消紅軍假想敵」引媒體關注

今年漢光演習不同以往之處，還在於取消特戰部隊、海軍陸戰隊扮演假想敵「紅軍」的安排。台灣參謀總長梅家樹表示，這是為了讓這些部隊回歸防衛作戰的角色，更能熟悉戰時的戰術與守備位置。

不過，這樣的改變遭到部分台灣媒體質疑。《聯合報》6月底曾引述不具名的台灣退將說法稱，軍演若沒有設定假想的攻擊方，有如「對著空氣打拳擊……變成純表演」。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受中時新聞網採訪時說，「取消實兵對抗訓練」恐怕讓實戰化演習「功虧一簣」；揭仲主張，過去的對抗訓練乍看是由「紅軍」攻擊「藍軍」，但背後的核心概念應為「受訓者互為假設敵」，名義上的「紅軍」雖是攻擊方，但也可同時練習「奪回作戰」；防衛方則應可以在對抗作戰的過程之中，「了解防衛計劃可能的問題」。

台媒的質疑進一步被中國媒體引用、以此為基礎批評漢光演習。中國官媒《環球時報》7月中旬以台媒報導為依據，稱台灣的漢光演習「吹噓無劇本」、「成為島內社交平台上嘲諷的熱門話題」；「鳳凰網」22日也發布文章，稱取消假想敵的做法是「足球比賽踢假球老被人罵，就改成點球大賽」。

針對實兵對抗，台灣國防部發言人孫立方強調，「實兵對抗並未取消」，比如空軍的天龍操演也是空中對抗演練。

民防演練

除了上述規劃，以軍事操演為主的「漢光演習」也搭配以民防逃生為主的「萬安演習」，後者採分區演練，台灣各地區民眾須依照規定，在模擬防空警報發布時，配合疏散避難和交通管制。

據台灣內政部規劃，模擬警報解除之後，各地也與民防團隊進行災民收容救濟、災害救援等演練。

（中央社、自由時報、聯合報、中時新聞網等）

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