萬安演習北部7縣市展開 發布國家級警報簡訊

萬安47號演習22日至25日分區實施，今天輪由北部7縣市演練，警報下午1時30分發放，同步發布「空中威脅告警」國家級警報簡訊，同時實施人、車管制，未配合演習命令的管制及演練者，最高可依法罰新台幣15萬元。

民國113年萬安47號演習配合漢光實兵演習，22日到25日採分區方式，依照中部、北部、東部及外（離）島、南部地區的順序實施演練。昨天在中部7縣市率先登場，今天輪由宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等北部7縣市實施演練。

北部7縣市自今天下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制，行駛中車輛必須停靠路邊，人員要下車到就近的防空避難處躲避，演習結束才能回到車上。

下午1時30分警報響起，許多北部7縣市的民眾同步收到「國家及警報」簡訊，內容為「萬安演習防空警報，飛彈／火箭攻擊台灣北部地區，請就近避難」。訊息附帶防空疏散避難設施位置的鏈結網址，以及國防部、警政署的聯絡電話。

演習時段內，高鐵各車次列車均維持正常行駛，但相關區域車站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，都必須配合交通管制措施同步暫停行駛。

台北捷運六張犁站於演習期間進行疏散避難演練，列車「過站不停」，其餘各縣市捷運列車及車站正常營運，但演習期間車站管制人員只進不出，下車旅客要配合車站工作人員引導避難。公車則暫停營運停於路邊或站台，車上民眾須下車配合現場警察及民防人員指揮疏散。

演習期間，民眾若未配合人、車疏散避難、交通管制，先以勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用「民防法」第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。