漢光演習雲豹裝甲車與轎車事故 初步研判軍車肇責較大

漢光40號演習第一天晚間就傳出意外，1輛陸軍雲豹裝甲車昨晚在新北市八里區與民用轎車發生擦撞，部分媒體指稱百姓恐怕面臨上億元天價賠償。但據了解，這起車禍軍車的肇責應該比較大，不過，結論還是要等事故鑑定報告才算數。

這起車禍發生在昨晚8時許，地點是八里區龍米路二段往關渡橋方向，警方初步調查，當時約三、四輛軍方車隊沿外側車道向前同行，事故路段剛好是下坡，前方車輛減速，由25歲謝姓女中士駕駛的肇事雲豹車發現有點煞不住，快要撞上前方軍車，於是減速向左閃避。

結果撞上原本在左前方內側車道，由38歲林姓女子駕駛、減速中的轎車，轎車被8輪裝甲車擠向中央分隔島，右側車身凹陷並留下大型輪胎擦痕，2名駕駛均未飲酒，警方依一般交通事故處理，後續會再把資料交給憲兵隊。