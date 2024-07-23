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漢光演習雲豹裝甲車與轎車事故 初步研判軍車肇責較大

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，警方獲報迅速到場處理，幸好沒有人受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，警方獲報迅速到場處理，幸好沒有人受傷。記者林昭彰／翻攝

漢光40號演習第一天晚間就傳出意外，1輛陸軍雲豹裝甲車昨晚在新北市八里區與民用轎車發生擦撞，部分媒體指稱百姓恐怕面臨上億元天價賠償。但據了解，這起車禍軍車的肇責應該比較大，不過，結論還是要等事故鑑定報告才算數。

這起車禍發生在昨晚8時許，地點是八里區龍米路二段往關渡橋方向，警方初步調查，當時約三、四輛軍方車隊沿外側車道向前同行，事故路段剛好是下坡，前方車輛減速，由25歲謝姓女中士駕駛的肇事雲豹車發現有點煞不住，快要撞上前方軍車，於是減速向左閃避。

結果撞上原本在左前方內側車道，由38歲林姓女子駕駛、減速中的轎車，轎車被8輪裝甲車擠向中央分隔島，右側車身凹陷並留下大型輪胎擦痕，2名駕駛均未飲酒，警方依一般交通事故處理，後續會再把資料交給憲兵隊。

初步看起來，軍車肇責比較大，但還是要等交通事故鑑定報告出爐才算數。國防部表示，肇事原因還在鑑定中，後續會由保險公司與當事人研討車損賠償問題。

新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，警方獲報迅速到場處理，幸好沒有人受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，警方獲報迅速到場處理，幸好沒有人受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，從路面輪胎痕研判是軍車向左偏移撞上民車。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，從路面輪胎痕研判是軍車向左偏移撞上民車。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，轎車右側車身凹陷並留下大型輪胎擦痕。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，轎車右側車身凹陷並留下大型輪胎擦痕。記者林昭彰／翻攝

交通事故 國防部 裝甲車

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