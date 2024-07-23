超級眼鏡蛇直升機台南廟前起降運補 漢光軍演逼真

台南市麻豆海埔池王府前今上午有4架軍用直升機起降，執行國軍漢光演習實兵操演，直升機轟轟震懾巨響，不少民眾難得近距離觀看國軍直升機起降，也對「全民國防」重要性，有更深體認。

據知，這次操演過程從上午10點至11點許，在海埔池王府廣場進行陸航603旅油彈整補演練，分別有2架OH-58D戰搜直升機與2架AH-1W超級眼鏡蛇先後進場，完成熱加油及掛彈作業。

2架OH-58D戰搜直升機率先進場，地面部隊人員及油罐車、載運彈藥貨卡車也進場，稍晚2架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機進場，進行熱加油及掛飛彈補給作業，周邊並有特戰官兵實施警戒，起降瞬間螺旋槳颳起強風，現場風沙四散，躲避不及民眾被眼前震懾，個個「灰頭土臉」。

從台南市區拿著大砲單眼相機的洪先生說，這是千載難逢機會，也是實際上了「全民國防」課程，更能感受到國軍弟兄們辛苦保家衛國辛勞。