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影／模擬機場遭襲 航特部開闢野戰機場油彈整補超震撼
漢光演習進入第二天，國軍第四作戰區陸航603旅今天上午進行戰鬥直升機日、夜間油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，包括M978油罐車、3.5噸載重車、1.75噸小貨卡等與上百名官兵，裝載燃油及火箭彈與地獄火飛彈，分別為OH-58D戰搜直升機與超級眼鏡蛇攻擊直升機進行熱加油及掛彈作業，特戰官兵於四周出入口實施警戒，加油結束後車輛移放及完成偽裝設施，人員實施自衛戰鬥演練，許多附近民眾與軍事迷見到難得一見的直升機降落在廟宇廣場，紛紛跑出來觀看，手機相機按個不停，直升機起降的聲響與風力超震撼，也讓許多民眾見識到這難得一見的場面。
軍方表示此次演練目的，期達成戰時能全天候即時戰耗補充需求，進而提升搶修時效及恢復飛機妥善，以利後續任務遂行。
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