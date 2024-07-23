影／模擬機場遭襲 航特部開闢野戰機場油彈整補超震撼

漢光演習進入第二天，國軍第四作戰區陸航603旅今天上午進行戰鬥直升機日、夜間油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，包括M978油罐車、3.5噸載重車、1.75噸小貨卡等與上百名官兵，裝載燃油及火箭彈與地獄火飛彈，分別為OH-58D戰搜直升機與超級眼鏡蛇攻擊直升機進行熱加油及掛彈作業，特戰官兵於四周出入口實施警戒，加油結束後車輛移放及完成偽裝設施，人員實施自衛戰鬥演練，許多附近民眾與軍事迷見到難得一見的直升機降落在廟宇廣場，紛紛跑出來觀看，手機相機按個不停，直升機起降的聲響與風力超震撼，也讓許多民眾見識到這難得一見的場面。

軍方表示此次演練目的，期達成戰時能全天候即時戰耗補充需求，進而提升搶修時效及恢復飛機妥善，以利後續任務遂行。 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，分別為OH-58D戰搜直升機與超級眼鏡蛇攻擊直升機進行熱加油及掛彈作業，特戰官兵於四周出入口實施警戒。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，並為超級眼鏡蛇攻擊直升機進行熱加油及掛彈作業。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，並為OH-58D戰搜直升機進行熱加油及掛彈作業。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，國軍第四作戰區指揮官呂坤修（右）到現場視察。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，吸引許多軍事迷前來拍攝。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，並為OH-58D戰搜直升機進行熱加油及掛彈作業。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，並為超級眼鏡蛇攻擊直升機進行熱加油及掛彈作業。記者劉學聖／攝影 航特部603旅今天上午進行漢光演習戰鬥直升機油彈整補演練，特地挑選台南麻豆一處廟宇前廣場，利用有限的空間進行現地補給點開設，並為OH-58D戰搜直升機進行熱加油及掛彈作業。記者劉學聖／攝影