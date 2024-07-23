漢光演習台南登場 直升機油彈整補過程流暢

國軍漢光演習今天在台南市麻豆海埔池王府前廣場進行陸航603旅油彈整補演練，2架OH-58D戰搜直升機與2架AH-1W超級眼鏡蛇先後進場，完成熱加油及掛彈作業，過程流暢。

演練於上午10時開始前，現場已出現不少軍事迷及愛好攝影人士等候拍攝難得畫面，隨後2架OH-58D戰搜直搜直升機率先進場，地面部隊人員及油罐車、載運彈藥貨卡車也進場，周邊並有特戰官兵實施警戒。

地面部隊人員依各項程序完成熱加油及掛彈作業後，2架OH-58D戰搜直搜直升機起飛離場，不久後2架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機進場，同樣進行熱加油及掛飛彈補給作業，約1小時左右完成4架直升機油彈補給作業。

多名住在附近民眾聽聞演練消息後到場觀看後表示，很難得近距離看到國軍直升機起降，場面相當壯觀。

國軍第四作戰區指出，此次演練目的期達成戰時能全天候即時戰耗補充需求，進而提升搶修時效及恢復飛機妥善，以利後續任務遂行。