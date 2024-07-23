漢光40號演習第二天 金防部執行240公厘巨型榴彈射擊

區域局勢持續引發討論，為建立全民防衛動員體系，落實全民國防理念，而每年漢光演習。金防部表示，砲兵營今於清晨執行榴砲實兵實彈射擊240公厘之巨型榴彈，並精準命中目標，驗證武器維保實效，是我防區堅實戰力，也充分展現外島部隊精實訓練。

陸軍金門防衛指揮部表示，砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊，官兵演練在敵情威脅想定下，運用夜色昏暗時分即不斷檢查砲彈等各項備戰整備工作，待拂曉突獲上級發布狀況後，立即進入陣地，完成射擊準備。