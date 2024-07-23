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漢光40號演習第二天 金防部執行240公厘巨型榴彈射擊

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供

區域局勢持續引發討論，為建立全民防衛動員體系，落實全民國防理念，而每年漢光演習金防部表示，砲兵營今於清晨執行榴砲實兵實彈射擊240公厘之巨型榴彈，並精準命中目標，驗證武器維保實效，是我防區堅實戰力，也充分展現外島部隊精實訓練。

陸軍金門防衛指揮部表示，砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊，官兵演練在敵情威脅想定下，運用夜色昏暗時分即不斷檢查砲彈等各項備戰整備工作，待拂曉突獲上級發布狀況後，立即進入陣地，完成射擊準備。

金防部指出，演習過程中，榴砲實兵實彈射擊240公厘巨型榴彈，並精準命中目標區；射擊全程依照實戰化整備及射擊，不僅驗證建制武器維保實效，更充分展現外島部隊精實訓練，尤其240榴砲強大火力可打擊重要目標，是我防區堅實戰力。

金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供
金防部砲兵營今日清晨於陣地執行「漢光40號演習」240榴砲實兵實彈射擊。圖／金防部提供

實彈 漢光演習 金防部

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