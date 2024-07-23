漢光演練提高生存率 賴總統花蓮基地視導戰傷救護

為提高戰場生存率，戰傷救護（TCCC）為國軍近年積極推動訓練項目，漢光演習昨天登場，花蓮基地今天模擬戰時因敵導彈攻擊，產生傷患並執行戰傷救護演練，總統賴清德也前往視導，並頒加菜金慰勉部隊。

漢光40號實兵演習昨天起舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，著重制度革新與訓練。

空軍原訂清晨在空軍花蓮基地執行三型主力戰機起飛返場，以及熱加油演練，但因凱米颱風逼近下起大雨、氣候不符合起降標準，空軍考量安全取消所有空中科目演練，僅執行戰備跑道（滑行道）開設、跑滑道搶修、戰傷救護（Tactical Combat Casualty Care，TCCC）科目。

賴總統上午身穿全套迷彩服，搭乘專機依序視導空軍佳山基地及花蓮基地，其中於佳山基地的視導行程為了解空軍戰機與戰力保存，在佳山洞庫內實施潛力裝掛演練的流程，同時也經過一旁正在實施跑滑道搶修的地勤演練，但這部分未公開媒體拍攝。

花蓮基地部分，現場說明官提到，此演練是模擬敵軍以導彈攻擊基地，造成機場多處建築及設施損傷，同時共有6名官兵重傷，13名輕傷，並針對6名重傷者實施戰術戰傷救護中的傷患檢傷、分類及後送作業，賴總統也前往視導，但全程未致詞，最後則頒發加菜金給演訓部隊。

TCCC（Tactical Combat Casualty Care）為戰傷救護，顧名思義為「戰場」上的救護行動，更注重戰術考量，即在「對的時間點、做對的事情」，三大目標為「完成任務」、「避免更多傷患」及「治療傷患」，其中最重要的，就是在完成任務前提下，進行傷患保護和治療，甚至先救有戰力人員，否則若因戰術任務失敗，極可能造成全軍覆沒。

軍方人士日前指出，根據美軍實戰經驗統計，提高生存率的可能因素，包括個人防護裝備發展、創傷系統建置，並改進對醫務人員和軍人TCCC的培訓；且戰場上主要作戰死亡原因，仍為受傷肢體（部位）大量出血，檢討與分析過去的作戰經驗，有20%大出血傷患其實是可避免死亡。

軍方人士強調，若長期仰賴「平時」且在絕對安全情況下執行的緊急救護技術（EMT），考量戰時恐出現大量傷患，在資源匱乏、醫護無法挺進情況下，可進行自救、互救的TCCC變得更為重要，亦是國軍近年積極推展的救護技能。