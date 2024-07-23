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休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

從漢光演習估共軍進襲北台8路線 解讀國軍衛戍作戰部署

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休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？ 軍方：須先鑑定肇責

聯合報／ 記者李人岳／花蓮即時報導
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，警方獲報迅速到場處理，幸好沒有人受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向，昨晚8時44分有1輛參加漢光40號演習的雲豹輪型裝甲車與轎車發生擦撞，警方獲報迅速到場處理，幸好沒有人受傷。記者林昭彰／翻攝

漢光演習40 Day1晚間就傳出意外，一輛白色休旅車行經八里路段時，不明原因與一輛參演中的國軍雲豹甲車發生碰撞，有媒體報導，駕駛恐面臨上億新台幣的天價賠償。不過，國防部表示，肇事原因還鑒定中，才會由保險公司與當事人研討車損部分。

這起車禍大約發生在22日晚間8時左右，位置在台15線5公里處（八里渡船頭往關渡橋方向），一輛民用小客車與陸軍269旅的CM34雲豹裝甲車發生擦撞，兩車均向南行駛，在內側車道發生碰撞，所幸雙方都無人員受傷。陸軍第六軍團表示，車禍原因與事故責任，正由新北市警方調查中。

對於有媒體報導，小客車駕駛有可能需面臨賠償一輛價值新台幣1億381萬6000元的軍用車的情形。軍方表示，後續依軍車保險作業規定，由保險公司與當事人研討車損部分。

此外，媒體稱可能面臨的1億381萬6000元賠償，其實是國防部之前所公布的CM-34雲豹甲車價格，並不代表這次事故後需要維修的價格。

國防部 漢光演習 裝甲車 車禍

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