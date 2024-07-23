漢光演習陸軍564旅演練戰力保存 驗證偽裝熟練度
國軍漢光40號實兵演習今天進入第2天，陸軍裝甲564旅今天凌晨執行「進入戰術位置戰力保存」操演，甲車及砲車迅速駛入戰術位置，官兵架設偽裝網與搭建休息區，驗證部隊偽裝熟練度以及野外宿營適應力。
軍聞社報導，國軍第四作戰區陸軍564旅今天凌晨執行「進入戰術位置戰力保存」操演，過程中，官兵駕駛甲車及砲車迅速進入戰術位置，架設偽裝網、搭建休息區，確認做好疏散與掩蔽工作後，原地過夜休息，驗證部隊偽裝熟練度以及野外宿營適應力。
第四作戰區表示，此次操演使部隊戰力得以保存，並為後續作戰奠定穩固基礎；其中，課目計有機動前整備、各部隊依令進入戰術位置、部隊機動遭襲擾處置等項，驗證單位平時是否落實戰場經營，進而提升官兵臨戰應變效能。
第四作戰區指出，「戰力保存」為戰力發揮之基礎，本次操演在於驗證各部隊如何結合現有地形、地物及地下化設施等，強化戰力保存作為；即使天氣炎熱、環境克難，部隊仍然持續訓練，以確保平、戰時，官兵能在任何情況下，執行部隊任務。
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