賴總統漢光首行程 視導大量傷患檢傷後送

國軍漢光演習進入第二天，雖然受到凱米颱風影響導致部分科目取消，賴清德總統仍舊依照計畫前往花蓮，首度以三軍統帥身分視察漢光演習，賴清德除了前往佳山基地視察戰機潛力裝掛外，並視察大量傷患檢傷分類及後送作業。賴清德在過程中詢問大量傷患後送的處置持續，對於媒體詢問漢光演習連續兩年因颱風影響而取消，是否影響國軍戰力？賴清德並未回應。

賴清德搭乘空軍一號行政專機於上午8時半飛抵空軍花蓮基地，賴清德在飛抵花蓮下機時穿著全套西裝，在聽取簡報空檔換穿全套迷彩服及綴有青天白日國徽的標準迷彩軍帽，在國防部長顧立雄等官員陪同下驅車前往佳山基地洞庫，視察戰機戰力保存及潛力裝掛作業，隨後轉往花蓮基地視導大量傷患檢傷分類及後送作業。

賴清德在視察檢傷作業時表情嚴肅，聽取醫官說明檢傷分類程序，曾經身為醫師的他也詢問各項細節。現場並安排6名官兵模擬各式重傷傷患，由醫護人員做緊急初步包紮處理，隨即由地區野戰醫院官兵安排救護車後送。

賴清德在檢傷區前後停留約7分鐘，最後向空軍校準部指揮官顏有賢頒發加菜金，隨即搭上專機返回台北。

根據軍方演習規劃，為因應戰時人員傷亡，空軍基地醫務所於基地各處設立傷患集結點(casualty collection point CCP)，針對傷患時施檢傷及戰傷救護，依戰傷救護MARCH流程計有6點，分別是「大出血」、「呼吸道」、「呼吸系統」、「循環」、「低體溫」和「全身檢查」，以穩定傷患生命徵象。

隨著花蓮地區雨勢趨緩，空軍基地恢復動態，有數架戰機開車滑出，賴清德視察過程中，2架F-16戰機起飛升空執行任務，令場外航迷戲稱「是專門飛給賴總統看的」