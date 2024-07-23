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花蓮基地模擬主跑道遭炸 滑行道30分鐘內變身戰備跑道

聯合報／ 記者李人岳／花蓮即時報導
漢光演習第二天，軍方模擬花蓮機場跑道遭飛彈破壞，緊急開設戰備跑道，首先派遣掃街車執行異物清掃作業。記者李人岳／攝影
漢光演習第二天，軍方模擬花蓮機場跑道遭飛彈破壞，緊急開設戰備跑道，首先派遣掃街車執行異物清掃作業。記者李人岳／攝影

漢光演習第二天，雖然受到颱風影響，花蓮空軍基地原定在清晨演練的「整體防空作戰」及F-16、幻象2000、IDF等三型主力戰機緊急起飛等科目遭取消，不過軍方仍舊演練模擬機場遭飛彈攻擊，跑道嚴重破壞的戰備副跑道開放演練。空軍官兵根據戰備規定，在30分鐘內完成異物清理、架設標示牌、設置攔截鋼索及攔截網等作業，使原本的滑行道可轉換為可供戰機起降的戰備副跑道。

演練開始，統裁部下達花蓮基地主跑道遭敵飛彈攻擊的狀況，必須將滑行道轉換為戰備跑道，軍方除出動驅鳥車，並派遣跑滑道清掃車執行異物清除（Foreign Object Debris，FOD），確保戰機進氣道不會吸入碎石、等異物導致發動機受損。

同時為了供戰機飛官執行跑道長度判斷，同一時間也有地勤人員在戰備道上每隔1000英呎架設跑道剩餘長度告示牌；另外，為確保戰機在意外狀況時能夠煞停，地勤人員特別在跑道末端架設攔截鋼索捲揚機等設備及攔截網，以防戰機在減速不及時可放下捕捉鉤並勾住鋼繩減速。同時消防車也必須在跑道末端待命。

根據規定，戰備副跑道開設作業必須在30分鐘內完成，以因應戰時緊急狀況。

漢光演習第二天，軍方模擬花蓮機場跑道遭飛彈破壞，緊急開設戰備跑道，派遣Ｆｏｌｌｏｗ　Ｍｅ引導車驅鳥，並由地勤官兵架設標示跑道剩餘長度之標示牌。記者李人岳／攝影
漢光演習第二天，軍方模擬花蓮機場跑道遭飛彈破壞，緊急開設戰備跑道，派遣Ｆｏｌｌｏｗ　Ｍｅ引導車驅鳥，並由地勤官兵架設標示跑道剩餘長度之標示牌。記者李人岳／攝影
漢光演習第二天，軍方模擬花蓮機場跑道遭飛彈破壞，緊急開設戰備跑道，並派遣消防車於跑道末端待命。記者李人岳／攝影
漢光演習第二天，軍方模擬花蓮機場跑道遭飛彈破壞，緊急開設戰備跑道，並派遣消防車於跑道末端待命。記者李人岳／攝影

戰機 漢光演習 花蓮

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