花蓮基地模擬主跑道遭炸 滑行道30分鐘內變身戰備跑道

漢光演習第二天，雖然受到颱風影響，花蓮空軍基地原定在清晨演練的「整體防空作戰」及F-16、幻象2000、IDF等三型主力戰機緊急起飛等科目遭取消，不過軍方仍舊演練模擬機場遭飛彈攻擊，跑道嚴重破壞的戰備副跑道開放演練。空軍官兵根據戰備規定，在30分鐘內完成異物清理、架設標示牌、設置攔截鋼索及攔截網等作業，使原本的滑行道可轉換為可供戰機起降的戰備副跑道。

演練開始，統裁部下達花蓮基地主跑道遭敵飛彈攻擊的狀況，必須將滑行道轉換為戰備跑道，軍方除出動驅鳥車，並派遣跑滑道清掃車執行異物清除（Foreign Object Debris，FOD），確保戰機進氣道不會吸入碎石、等異物導致發動機受損。

同時為了供戰機飛官執行跑道長度判斷，同一時間也有地勤人員在戰備道上每隔1000英呎架設跑道剩餘長度告示牌；另外，為確保戰機在意外狀況時能夠煞停，地勤人員特別在跑道末端架設攔截鋼索捲揚機等設備及攔截網，以防戰機在減速不及時可放下捕捉鉤並勾住鋼繩減速。同時消防車也必須在跑道末端待命。