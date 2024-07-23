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凱米颱風攪局 漢光主力戰機升空等科目取消

聯合報／ 記者李人岳／花蓮即時報導
國軍漢光40號演習，受凱米颱風影響，部分科目遭取消。軍方強調將視天候調整演習項目及救災應變整備。記者李人岳／攝影
國軍漢光40號演習，受凱米颱風影響，部分科目遭取消。軍方強調將視天候調整演習項目及救災應變整備。記者李人岳／攝影

國軍漢光演習今天進入第二天，不過颱風凱米來勢洶洶，軍方演習科目也受到影響，今天清晨軍方原定進行在花蓮空軍基地演練聯合防空、戰備副跑道開設、降落及熱加油等科目，受到花蓮周圍地區已逐漸受風雨影響，大多數科目都遭取消。國防部發言人孫立方少將表示，將視天候狀況調整演習科目，並且配合中央災害應變中心的開設升級配合救災應變。

孫立方表示，這次演習前的計畫已經將颱風可能產生的影響納入，依照統裁部的訓令及天然災害應變現行作業程序，將會視天候狀況機動調整演習科目：另外則是必須要調配兵力完成救災整備。由於東部地區受颱風影響明顯，海空科目配合颱風狀況調整。

孫立方說，目前中央災害應變中心為二級開設，國防部配合執行應變整配，後續會視各地不同海空狀況調整演習科目。對於漢光演習是否另外擇期「補考」？孫立方說目前沒有明確訊息。

由於花蓮地區在上午7時過後風雨漸歇、太陽露臉，原定科目仍舊取消，孫立方解釋，花蓮基地的天氣雖然放晴，但戰機起飛後的戰術位置未必在花蓮一帶的空域，因此統裁部依照任務執行區域適當調整科目；至於海上兵力的科目目前正常執行，但同樣將密切注意天候，確保能兼顧演習目標與風險管控。

孫立方強調，並未降低科目受颱風影響而取消的標準，「標準是一致的」；此外，此次雖然是實戰化訓練，但是「最大化」的貼近實戰，且目前非真的實戰，因此必須管控風險。

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