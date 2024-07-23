阻絕敵特工突入北市 憲兵華翠大橋演練橋樑檢管

為驗證台北衛戍區內聯外橋樑檢管及阻絕能力，憲兵昨天深夜在華翠大橋實施「橋樑檢管暨錯假訊息處置」課目實兵演練，包含1年制義務役在內的憲兵架設阻絕設施，全面檢管人車，拒止敵特工突入衛戍區，對政軍中樞造成危害。

國軍「漢光40號」實兵演習自22日起進行至26日，今年著重中樞防衛的作戰計畫演練，以及全國各地關鍵基礎設施防護韌性的海陸空聯合演習等科目。憲兵202指揮部332營自昨天深夜11時許在華翠大橋新北市端上橋處，進行「橋樑檢管暨錯假訊息處置」課目實兵演練，演練至今天凌晨近1時結束。

憲兵官員證實，此項演練有1年役期義務役的憲兵一同參與，惟參演人數並未對外透露，「部隊做什麼，義務役就跟著做什麼」。

軍方人士表示，若戰爭發生時，台北衛戍區多達十餘座的聯外橋樑，都將會進行類似檢管，防止共軍以特工透過橋樑進入台北市破壞政軍中樞以及控制交通樞紐。

為強化台北市重要聯外道路防務，國軍去年在「漢光39號」實兵演習也曾於萬板大橋旁的河濱公園，模擬在萬板大橋設置阻絕設施，同時以假想敵模擬敵軍欲突入，由憲警實施反制。

今年的演練移師至華翠大橋舉行，憲兵指揮部表示，此次演習以「實兵、實時、實地、全員、全裝」操演方式，驗證聯合作戰計畫可行性，並協同地區警力及民防團隊，共同執行橋樑與重要道路檢管作業，檢測部隊實戰化訓練成果。

針對演練目的，憲兵指揮部表示，任務部隊須於時限內控領指定橋樑，完成阻絕設施架設，全面檢管欲進入衛戍區人員與車輛，拒止敵特工人員突入衛戍區，對政軍中樞造成危害。

中央社記者現場觀察，此次演練除憲兵外，另外動員民防、警察參與，由民防擔任最外圍的交通管制與疏導，警察以警車掩護作為第一層攔檢，攔檢欲通過的民眾與車輛，憲兵則是揹著紅隼反裝甲火箭彈、手持T91步槍在警察後方做為第二層防線。

此次演練同時動員台北市政府的吊車吊放紐澤西護欄作為路障，憲兵也運用中型戰術輪車與輕型戰術輪車載運鋼刺蝟、蛇籠、蛇腹型鐵絲網等阻絕設施，透過多層次的架設使車輛無法直衝上橋進入台北市。

雖然「漢光40號」實兵演習並未設置假想敵，但上級長官在指揮所透過無線電發布各種狀況，讓檢管橋樑的憲兵做出各項應對，以空包彈模擬對設想的特工、直闖橋樑的車輛駁火，也模擬戰傷救護等科目，並演練中共透過認知作戰散播「台北市淪陷」等錯假訊息，憲警透過與台北市內的指揮所聯繫，並向民眾進行澄清等錯假訊息處置方式。