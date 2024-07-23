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影／漢光演習第一戰區進入戰術位置 戰車營夜接令出發
漢光40號實兵演習，國軍第一作戰區各部隊昨天完成作戰準備後，原本明天在澎湖展開的演習，昨晚突陸續接獲上級電令，漏夜機動趕赴戰術位置，待命出擊。
國軍第一作戰區昨天在澎湖完成戰備裝載後，下午即接獲命令，包含CM21甲車等各型車輛立即由營區出發，迅速至戰術位置實施隱、掩避，派遣機動巡邏哨警戒，以驗證戰場偵搜及情報傳遞機制。
澎防部昨晚表示，戰車營昨晚接獲上級電令，所屬多輛M60A3戰車也隨即自營區機動出發，前往戰術位置實施「戰力保存」，待命執行任務。
國軍因應漢光40號實兵演習，昨天陸續進入作戰準備位置，台灣本島採實兵不實彈、外島採實兵實彈，以「無劇本、實戰化」演練，澎湖演習明天登場，國軍第一作戰區參演官兵已完成戰備演練整備。
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