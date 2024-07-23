影／漢光演習第一戰區進入戰術位置 戰車營夜接令出發

漢光40號實兵演習，國軍第一作戰區各部隊昨天完成作戰準備後，原本明天在澎湖展開的演習，昨晚突陸續接獲上級電令，漏夜機動趕赴戰術位置，待命出擊。

國軍第一作戰區昨天在澎湖完成戰備裝載後，下午即接獲命令，包含CM21甲車等各型車輛立即由營區出發，迅速至戰術位置實施隱、掩避，派遣機動巡邏哨警戒，以驗證戰場偵搜及情報傳遞機制。

澎防部昨晚表示，戰車營昨晚接獲上級電令，所屬多輛M60A3戰車也隨即自營區機動出發，前往戰術位置實施「戰力保存」，待命執行任務。