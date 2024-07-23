聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漢光演習第一戰區進入戰術位置 戰車營夜接令出發

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
漢光40號演習，國軍第一作戰區戰車營，昨晚接令在夜幕掩護下，機動前往戰術位置。圖／澎防部提供
漢光40號演習，國軍第一作戰區戰車營，昨晚接令在夜幕掩護下，機動前往戰術位置。圖／澎防部提供

漢光40號實兵演習國軍第一作戰區各部隊昨天完成作戰準備後，原本明天在澎湖展開的演習，昨晚突陸續接獲上級電令，漏夜機動趕赴戰術位置，待命出擊。

國軍第一作戰區昨天在澎湖完成戰備裝載後，下午即接獲命令，包含CM21甲車等各型車輛立即由營區出發，迅速至戰術位置實施隱、掩避，派遣機動巡邏哨警戒，以驗證戰場偵搜及情報傳遞機制。

澎防部昨晚表示，戰車營昨晚接獲上級電令，所屬多輛M60A3戰車也隨即自營區機動出發，前往戰術位置實施「戰力保存」，待命執行任務。

國軍因應漢光40號實兵演習，昨天陸續進入作戰準備位置，台灣本島採實兵不實彈、外島採實兵實彈，以「無劇本、實戰化」演練，澎湖演習明天登場，國軍第一作戰區參演官兵已完成戰備演練整備。

漢光40號演習，國軍第一作戰區昨晚接令在夜幕掩護下，機動前往戰術位置。圖／澎防部提供
漢光40號演習，國軍第一作戰區昨晚接令在夜幕掩護下，機動前往戰術位置。圖／澎防部提供

位置 國軍 演習

延伸閱讀

漢光演習首日 新北八里轎車擦撞陸軍裝甲車

八里轎車擦撞漢光演習雲豹裝甲車 網友戲稱：商規鈑金VS軍規裝甲

漢光演習防共軍闖首都圈 淡水河架設3道防線阻絕

影／漢光演習大批戰車開進市區 震撼引擎聲存在感超大

相關新聞

影／漢光演習第一戰區進入戰術位置 戰車營夜接令出發

漢光40號實兵演習，國軍第一作戰區各部隊昨天完成作戰準備後，原本明天在澎湖展開的演習，昨晚突陸續接獲上級電令，漏夜機動趕...

漢光首日 演練淡水河防、布雷阻敵

漢光四十號演習昨天實兵驗證第一天，國軍部隊演練科目以戰力保存、基礎設施防護為主。空軍各型戰機清晨大舉起飛，轉場至具備山腹...

影／漢光夜間演訓「A到了」！雲豹裝甲車擦撞民車 幸無人受傷

漢光40號演習第一天，晚間在新北市八里的省道台15線公路，發生一起小車禍，一輛民用小客車與陸軍269旅的CM34雲豹裝...

【重磅快評】才說演習不演戲 國防部立刻自打臉？

國防部長顧立雄上任以來，高度重視形象塑造：到立院備詢時，刻意拋出多項官兵生活管理的利多政策；今年漢光演習前，又提前向中外...

十軍團演練海岸緊急布防 大甲海灘消波塊成「護台神粽」

漢光演習第一天，國軍第五作戰區（十軍團）在台中大甲海灘實施「阻絕設置演練」，模擬在發現敵軍企圖實施登陸作戰情況下，於接獲...

漢光夜間持續演訓 桃園龜山多輛戰甲車街道穿梭

第三作戰區機步269旅今天在桃園龜山區進行夜間機動訓練，本次演習採「實兵、實時、實地、實裝」方式落實實戰化訓練，機動車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。