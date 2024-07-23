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漢光首日 演練淡水河防、布雷阻敵

聯合報／ 記者程嘉文李人岳劉學聖劉懿萱／連線報導
漢光演習昨天登場，國軍在淡水河道進行油桶串、浮動平台及攔截網等阻絕設置任務。記者侯永全／攝影
漢光演習昨天登場，國軍在淡水河道進行油桶串、浮動平台及攔截網等阻絕設置任務。記者侯永全／攝影

漢光四十號演習昨天實兵驗證第一天，國軍部隊演練科目以戰力保存、基礎設施防護為主。空軍各型戰機清晨大舉起飛，轉場至具備山腹洞庫的花蓮佳山基地；海軍艦隊緊急出港，前往外海機動待命；陸軍各聯兵旅主力離開駐地，前往戰術位置待命，並執行重要設施保衛任務。國防部長顧立雄身著全套軍裝，到桃園視察後備軍人動員狀況。

今天空軍將在花蓮基地演練，當機場跑道被炸尚未修復時，戰機利用滑行道起降，在不關發動機情況下完成「熱加油」，重新出擊。賴清德總統也將到場，視導大量傷患後送操演科目，但不會受訪或發表講話。

隨著中共解放軍持續擴張，水雷在台海防衛戰中地位日漸上升。海軍在前司令陳永康任內成立布雷大隊，並訂購快速布雷艇，以達阻止、遲滯敵登陸目的。漢光演習第一天，多個作戰區均演練布雷，包括水雷的運送與裝載等科目。操演中出現的水雷，有美製Mk6 Mod15與中科院的萬象二型，兩者均屬繫留雷，投放後底座沉在海底，雷體以繫纜漂浮在水面之下，船隻經過就會觸發引信爆炸。

在新北市八仙樂園舊址的後備軍人，以斑駁的猴子雕像當掩蔽持槍戒備。記者侯永全／攝影
在新北市八仙樂園舊址的後備軍人，以斑駁的猴子雕像當掩蔽持槍戒備。記者侯永全／攝影

淡水河防是中樞防禦的關鍵，昨天下午第三作戰區（本島北部）就派出工兵的M3浮門橋車，演練在河面上布放以繩索串連的漂浮油桶。必要時對之射擊，就可在水面製造火海，阻攔敵方舟艇衝入河道。

漢光四十號演習標榜「不劇透」與「不演戲」，強調演習科目都不會預演。國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹事前特別喊話，表示民眾若看到車輛故障，或官兵衣衫不整、倒地大睡，都很正常。記者也觀察到，有裝甲車拋錨在路邊搶修，路過駕駛人紛紛豎拇指打氣。

漢光演習的前一天，台海周邊共軍活動並不頻繁；較特別的是有一架無人機以逆時針方向，經巴士海峽、東部外海、與那國島以西，飛回東海後，再度沿海峽中線飛行，從四個方向繞台一周，全程約十三小時。

台海 國防部 漢光演習

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