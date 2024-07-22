【重磅快評】才說演習不演戲 國防部立刻自打臉？

國防部長顧立雄上任以來，高度重視形象塑造：到立院備詢時，刻意拋出多項官兵生活管理的利多政策；今年漢光演習前，又提前向中外媒體「吹風」。顧部長顯然深知，部隊業務熟悉度並非自身專長，因此另闢蹊徑，高度授權參謀總長梅家樹，介紹演習的新措施，強調今年漢光要盡量追求接近演練實戰，減少被人詬病的「演戲」。

然而，部長與總長的指示，似乎並沒明確落實到基層。演習開始前就傳出，在台南喜樹海濱，工兵已提前挖掘戰壕，消息被媒體曝光後，軍方隨即將其填掉。今天演習第一天，大清早媒體就報導，陸軍333旅的雲豹裝甲車縱隊，從營區開赴戰術位置，沿途不斷有民眾揮舞國旗歡迎，甚至還有超過200位的幼兒園小朋友，師長們還舉著大國旗，以及寫著校名的大型看板。

單就影像張力而言，疾駛的鐵騎、雄壯威武的官兵、道旁列隊搖旗的民眾，畫面著實好看；對於參與的學童，也是一場愛國教育。問題是，這是「視同作戰」的演習，尤其今年才標榜「無劇本」（後來改成「無劇透」），要求盡可能接近實況，盡可能不演戲，結果卻等於公開打國防部的臉。如果不是事前知道車隊機動的路徑與時間，如果不是事先發動民眾與師生帶著國旗上街，如果不是預先通知媒體，怎會有如此「完美」畫面？

民眾看到照片第一時間，可能覺得精彩，但他（她）遲早會想到，如此完美的畫面，又是「擺拍」而成。其他單位官兵們看在眼裡，會不會因此覺得，原來上級宣稱的「務實」，也不過是對外說說漂亮話而已？大家還是不要別相信口號，一切照著舊習去做，才是真正保障軍旅發展順利之道。

近日另一例子是，社群網站上熱議的短影音，拍攝者正在橋上垂釣，鏡頭帶往左右兩側，都是就著護欄掩蔽，面向前方海口出槍瞄準的士兵。從服裝與槍械看來，應是後備教召人員。影片旁白戲稱：「我釣個魚不需要這麼多人來保護吧？」

這則短影音隨即引發批評：士兵們一整排在橋上以步槍瞄準前方，除了欄杆之外毫無遮蔽，就算不考慮現代戰場上愈來愈普遍的無人空拍偵察機，士兵在烈日之下，也沒法在橋欄後方持續維持蹲姿，更別說這種密集隊形，一旦遭遇敵方射擊，立刻就會死傷枕籍。

如此暴露更嚴重問題：平常軍方照片中，若出現官兵動作不切戰術需求，還可說是為考慮拍攝效果；這則短片顯然並非媒體採訪，部隊不是特別配合釣客「擺拍」，而是他們的幹部認為，部隊戰備預備接敵時，人員就應該是如此部署。倘真如此，幹部的戰術素養，恐怕還活在上個世紀初，這樣的軍方如何能贏得民眾尊敬？這樣的「專業」表現，怎能不叫人毛骨悚然？

台灣社會民主化之後，軍方不再是「你好大我好怕」、沒人敢惹的惡老虎，反而常成為各界抨擊不遺餘力的「出氣包」。軍方動輒得咎的結果，變成驚弓之鳥，格外害怕出事，更必須對外強調表現一切完美，結果是虛矯充門面的風氣比過去更甚。

演習不是閱兵，核心目的不是展現壯大軍容，而是藉機暴露練兵的缺失。就此而言，這些引起爭議與質疑的行為，軍方高層如果能夠善用，作為藉勢改革國軍的契機，一時出糗被酸，也就完全值得。反之，如果上位者選擇視而不見，基層看在眼中，自然有樣學樣，那麼國防部再講改革，也就不過是另一次口號版本翻新罷了。