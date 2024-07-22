快訊

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光首天就有重頭戲 各作戰區動起來演練布水雷

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
海軍官兵搬動美製Mk6水雷。圖／軍聞社
海軍官兵搬動美製Mk6水雷。圖／軍聞社

隨著近年中共解放軍持續擴張，水雷在台海防衛戰中的地位日漸上升。馬政府時期，海軍成立布雷大隊，並且訂製快速布雷艇。今天漢光40號演習第一天，各作戰區都有布雷的演練科目。包括接獲整備命令後，從彈藥庫載運水雷，吊掛上布雷艇，達成阻止、遲滯敵軍登陸的目的。

負責北部防務的第三作戰區下午發布新聞稿表示，海軍布雷作業大隊接獲整備命令後，官兵即刻前往彈藥庫，設定各項參數，在警戒兵力戒護下，將水雷運往碼頭，吊掛上LCU497「合成」號登陸艇，出港待命實施布雷作業。

中部的第五作戰區也執行相同演練，執行動作是由後勤支援指揮部的運輸兵群，將水雷從彈庫運抵營區預屯，以利後續布雷作業，展現軍種聯合補給效能。

海軍使用的水雷，包括美製「六號十五型」（Mk6 Mod15），以及國造的萬象二型，兩者均屬繫留雷。以沉重底座固定在海底，雷體利用繫纜漂浮在水面以下，船隻一旦經過，就可能觸發引信爆炸。

海軍官兵以堆高機將國造萬象二型水雷裝上卡車。圖／軍聞社
海軍官兵以堆高機將國造萬象二型水雷裝上卡車。圖／軍聞社
美製Mk6水雷吊掛作業。圖／軍聞社
美製Mk6水雷吊掛作業。圖／軍聞社
滿載水雷的合成號登陸艇（LCU497）駛離基隆港碼頭。圖／軍聞社
滿載水雷的合成號登陸艇（LCU497）駛離基隆港碼頭。圖／軍聞社
海軍官兵將Mk6水雷裝上布雷艇的滑軌上。圖／軍聞社
海軍官兵將Mk6水雷裝上布雷艇的滑軌上。圖／軍聞社
海軍官兵搬動美製Mk6水雷。圖／軍聞社
海軍官兵搬動美製Mk6水雷。圖／軍聞社

海軍 演習 漢光

延伸閱讀

萬安演習模擬飛彈擊中建物 台中動員萬人超「精實」

中部萬安演習13:30拉警報 台中高中生驚慌衝鐵板燒店

影／漢光40號演習 動員民間車輛物資

中部萬安演習13:30拉警報！漢光40號實兵同步登場

相關新聞

海軍濱海作戰指揮部傳落腳淡水 機動飛彈車庫已經在蓋了

國防部長顧立雄同意海軍設立濱海作戰指揮部，幾乎同一時間，位在新北淡水河畔老舊河防營區舊營舍，一夕間拆除整平，大興土木，耗...

漢光40號演習第一天 重點科目布放水雷

隨著近年中共解放軍持續擴張，水雷在台海防衛戰中的地位日漸上升。馬政府時期，海軍成立布雷大隊，並且訂製快速布雷艇。今天漢光...

漢光演習防共軍闖首都圈 淡水河架設3道防線阻絕

漢光40號演習首日，國軍在淡水河口操作M3浮橋車，設置河道阻絕。由於近期中國快艇闖入淡水河，今日演練也是阻絕手段之一。全...

網傳高雄嘉新陸橋出現大量戰車 少校營輔導長回應了

高雄萬安演習將於7月25日登場，今陸軍裝甲第564旅執行戰備偵巡任務，行經岡山區嘉新陸橋，有網友拍下戰車經過畫面，貼文指...

影／漢光演習大批戰車開進市區 震撼引擎聲存在感超大

漢光40號演習首日，國軍第四作戰區裝甲第564旅今天下午接獲高層指令，展開了一系列戰力保存演練，包括多輛CM11主力戰車...

影／漢光演習實兵演練 退役7年軍官重拾軍魂人生添印記

因應國軍「漢光40號」演習實兵演練，第四作戰區今下午2點在南市將軍國小辦理報到作業，共有83人編整為1連，完成宣誓隨即執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。