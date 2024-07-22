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漢光首天就有重頭戲 各作戰區動起來演練布水雷
隨著近年中共解放軍持續擴張，水雷在台海防衛戰中的地位日漸上升。馬政府時期，海軍成立布雷大隊，並且訂製快速布雷艇。今天漢光40號演習第一天，各作戰區都有布雷的演練科目。包括接獲整備命令後，從彈藥庫載運水雷，吊掛上布雷艇，達成阻止、遲滯敵軍登陸的目的。
負責北部防務的第三作戰區下午發布新聞稿表示，海軍布雷作業大隊接獲整備命令後，官兵即刻前往彈藥庫，設定各項參數，在警戒兵力戒護下，將水雷運往碼頭，吊掛上LCU497「合成」號登陸艇，出港待命實施布雷作業。
中部的第五作戰區也執行相同演練，執行動作是由後勤支援指揮部的運輸兵群，將水雷從彈庫運抵營區預屯，以利後續布雷作業，展現軍種聯合補給效能。
海軍使用的水雷，包括美製「六號十五型」（Mk6 Mod15），以及國造的萬象二型，兩者均屬繫留雷。以沉重底座固定在海底，雷體利用繫纜漂浮在水面以下，船隻一旦經過，就可能觸發引信爆炸。
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