漢光今晨登場…海軍布雷大隊 演練遲滯敵軍登島

漢光40號實兵演習今天拂曉登場，第三作戰區表示，海軍布雷作業大隊接獲整備命令後即刻前往彈藥庫載運水雷，並以吊掛方式將其裝載於布雷艇，達成阻止、遲滯敵軍登島作戰的目的。

國軍漢光40號實兵演習清晨在衡山指揮所下達演習命令後展開，演習首日重點在戰力保存，部分駐防台灣西部的軍機將轉場東部佳山及志航基地洞庫；海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性布雷。

負責北部防務的第三作戰區下午表示，海軍布雷作業大隊接獲整備命令後，官兵即刻前往彈藥庫，設定各項參數，並運用堆高機將水雷運至中型戰術輪車後，在警戒兵力戒護下前往海軍布雷艇，以吊掛方式實施水雷裝載，待命實施布雷作業。

第三作戰區強調，此次布雷作業任務，透過國軍現役各型水雷布放，達成阻止、遲滯敵軍登島作戰的目的，維持國土安全。

此外，擔負中部防務的第五作戰區亦執行相同演練。第五作戰區指出，海軍第4布雷中隊於成功嶺彈藥分庫完成彈藥整備後，由陸軍第5地區支援指揮部運輸兵群支援將水雷運抵清水營區預屯，以利後續布雷作業，展現軍種聯合補給效能。

第五作戰區說明，初期由海軍第4布雷中隊執行MK-6號15型水雷裝載作業，該型水雷重達600公斤；過程中，海軍官兵運用堆高機將水雷移至彈藥庫外，但裝載至3.5噸載重車上時，須由人力推動，官兵以4人一組移動重達600公斤的水雷，即使重量沉重，官兵仍互助合作達成水雷的裝載。

隨後，由5支部運輸兵群分梯次執行運輸作業，為求於時限內完成運載，同時保證水雷安全無虞，運輸車隊在守備部隊及憲兵戒護、警察協助交管下，連續不間段進行運輸任務，以確保任務執行與作業安全。