漢光演習防共軍侵犯中樞 淡水河設3道阻絕

為防止共軍突入淡水河道侵犯中樞，陸軍53工兵群今天於「漢光40號」實兵軍演首日，演練以M3浮橋車與突擊舟，在淡水河道設置油桶、攔截索、浮動平台共3道阻絕，協力守備部隊阻絕共軍深入淡水河上游，確保中樞地區安全。

淡水河防近年成為首都地區防衛重點，為防止中共解放軍的氣墊船與舟艇透過自淡水河口直接溯河而上在萬華、大直等地登陸，國軍近年多次利用漢光軍演演練在淡水河道設置阻絕設施。軍方人士私下表示，阻絕設施的寬度、爆裂物之間的間隔距離、深度，是以中共的野牛氣墊船作為想定。

「漢光40號」實兵演習今天起至26日舉行，陸軍53工兵群今天下午在淡水河道進行淡水河道阻絕設置科目，使用油桶、浮球、漁網、浮台結合各項爆裂物設置3道阻絕。

中央社記者今天下午實地觀察，53工兵群浮橋連以3台M3浮橋車自淡水營區駛入淡水河中，成為浮動工作平台，53工兵群工二營工一連的官兵則是站在M3浮橋車上以及操作偵察突擊舟，布放各式阻絕器材，不到1小時的時間就將3道阻絕設施布放完成，與過去僅有1至2道阻絕相較，今天的阻絕設置比起先前更為多重。

53工兵群士官長張志斌受訪指出，53群以油車口營區至淡水營區之間的河段，由河口至上游共設置3道阻絕，分別是油桶、攔截索、浮動平台，第1道的油桶以繩索串連布放在河道中，戰時將會注入煤油與汽油，並設置爆導索引燃，屆時將讓河道形成火海，遲滯共軍船艦並迫使改變航行方向，有利河道兩岸的國軍火力進行攻擊。

至於第2道的攔截索的目的，軍方解釋，主要是透過繩索絞住共軍小型舟艇的螺旋槳，使其無法順利航行，第3道的浮動平台則是以2個油桶、1個塑膠棧板和1條角鋼所組合而成，戰時將在角鋼上設置M3殺傷雷，透過壓發與拉發2種引爆方式，破壞共軍氣墊船或舟艇的底部，無法航行。

此外，軍方指出，在淡水營區外，另外設置1道以浮球串的阻絕設施，每顆浮球下方若在戰時會設置2磅的國軍制式TNT爆藥，必要時將會透過點火系統直接引爆，阻滯敵軍舟船繼續航行。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天受訪指出，「漢光40號」實兵演習最重要的是國軍在觀念文化的調整，其次才是戰術戰法的改變，此次53工兵群於淡水河道布放阻絕設置，就是工兵扮演戰場輔助角色，透過各種手段阻絕敵人，讓其他部隊以火力摧毀共軍。

蘇紫雲表示，現在都是使用各種簡易設施如油桶、浮球、漁網進行，未來可以考慮配置專業的器材進行河道攔阻、並結合既有的橋梁結構，部署水面與水下阻絕器材，更為簡易且有效。