影／漢光演習大批戰車開進市區 震撼引擎聲存在感超大

漢光40號演習首日，國軍第四作戰區裝甲第564旅今天下午接獲高層指令，展開了一系列戰力保存演練，包括多輛CM11主力戰車，CM23履帶迫砲車以及雲豹甲車，拖式飛彈車等國軍主戰備車輛近數十台，突然出現在岡山市區奔馳，巨大的引擎轟隆聲與蔓延近一公里的車隊十分搶眼，所有車輛前往戰備位置進行戰力保存任務，尤其途經岡山嘉新東路陸橋時，許多汽車駕駛紛紛放慢車速比起大拇指為國軍加油打氣，警方也協助交管，順利完成任務。

據了解這項國軍戰力保存的訓練主要是接獲高層應急作戰階段的生效，主力部隊迅速依令進行機動，實施防空疏散。指令下達後營區內CM-11戰車12輛及CM-32八輪甲車3輛等主戰裝備立即出發，經過岡山區熱鬧的市區道路，浩浩蕩蕩的戰車車隊發出巨大的引擎聲非常顯眼，許多路旁的民眾也通通跑出來觀看這難得景象，並雙手比讚向辛苦的國軍加油打氣，整個車隊最後進入預定的防空疏散位置，進一步強化戰力保存的效果。