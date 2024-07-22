海軍濱海作戰指揮部傳落腳淡水 機動飛彈車庫已經在蓋了

國防部長顧立雄同意海軍設立濱海作戰指揮部，幾乎同一時間，位在新北淡水河畔老舊河防營區舊營舍，一夕間拆除整平，大興土木，耗資8億4936萬元新建地上三層新營舍，包括機動飛彈車庫，預計兩年完工。據了解，濱海作戰指揮部可望落腳此地，淡水河口又將新增一處軍事建設。

因應美方售我岸置魚叉飛彈系統與國造增程型雄三制海飛彈接裝，海鋒飛彈部隊大幅增加，海軍將岸置雄二、雄三反艦飛彈海鋒大隊丶飛彈快艇部隊，及對海偵蒐雷達的海洋監偵指揮部，整合為濱海作戰指揮部，增設中將指揮官，2026年元旦掛牌運作。

這個新設的指揮部，未來擔負24浬內的防務，海鋒大隊分散為北、中、南、東四個打擊群，指揮部轄管，藉由綿密反艦飛彈火網，嚇阻共軍。兩棲偵蒐中隊改制的偵爆大隊，也可能納入轄管。海軍將改為以艦隊丶濱海作戰部隊及陸戰隊的三大主戰部隊架構。

這項政策規畫涉及部隊整併與資源分配，國防部長顧立雄就任後定案，同一時間位在淡水，面對觀音山的河防營區開始施工。這處營區有五十年以上歷史，過去由陸軍關渡指揮部河防營、裝騎連管轄，原本停滿雲豹甲車CM32與CM34鏈砲車，今年4月營區移交海軍，甲車移防至水上機場營區，海軍與陸軍不願說明營舍轉移用途。

淡水河口右岸雲集眾多軍警指揮部，海巡艦隊分署、海軍監偵指揮部等，過去有兩艘海鷗級飛彈快艇，因淡水河潮差過大，十餘年前撤離。

興建濱海作戰指揮部的淡水河營區，斜對面100公尺處是海軍監偵指揮部。這處營區早年是陸軍226師河防營部，226師改制為關渡指揮部後，營區改由裝騎連進駐，雲豹甲車可就近沿河口布防，藉40榴彈槍與30鏈砲形成箝制河面的火網，也能急馳至可能兩棲登陸的沙崙海岸，防堵敵軍登陸。營區移交後，甲車移防淡水捷運站後的水上機場營區。

據了解，海軍左營軍區早年雲集多個指揮單位，包括軍區司令、後勤司令、艦隊司令、艦訓部司令、兩訓中心指揮官、陸戰隊司令、海軍官校校長，高達7個中將在同一軍區，精粹案後，減少為海軍教準部、艦指部、陸指部，在分散指管概念下，加上淡水緊鄰監偵指揮部，微波設施完善，海軍近中程機動雷達車系統駐防此地，利於通訊指揮管制，因此濱海作戰指揮部規畫落腳淡水。

根據改建營區工程資料，這項建案以「新北P070」為名，中山科學研究院監造，興建1棟三層式建物，沒有地下室；工程效益宣稱是有效提升官兵生活品質，達到照顧官兵之目標。使國軍於平時得以勤訓精練戰技，戰時能有所發揮。建案預算高達8億4936萬元，據稱因建物有部分防爆、反電磁脈衝設計，須舖設光纖、衛星與微波設備，價格較高。

根據公告建案設計圖顯示，除右側行政建物，中央及左側有長短兩型車庫等設施，可能是雄風機動飛彈車系統或機動雷達車的車庫，未來應有海鋒打擊群分隊進駐淡水。營舍前方道路有分隔島，不便於飛彈車轉彎迴旋，需要拆除分隔島，以便飛彈車出入。

淡水當地的油車里里長唐儷樺表示，軍方僅知會營區改建施工，未說明未來可能進駐機動飛彈車。