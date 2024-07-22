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漢光演習「外島實兵實彈演練」 第一作戰區回報完成作戰準備

中央社／ 澎湖縣22日電
漢光40號實兵演習22日展開，外島採實兵實彈演練，國軍第一作戰區戰車營在接獲命令後，參演官兵協力完成作戰整備。（軍聞社提供）中央社
漢光40號實兵演習22日展開，外島採實兵實彈演練，國軍第一作戰區戰車營在接獲命令後，參演官兵協力完成作戰整備。（軍聞社提供）中央社

漢光40號實兵演習今天展開，外島採實兵實彈演練，國軍第一作戰區戰車營在接獲命令後，參演官兵協力完成彈藥裝填，完成作戰整備。

第一作戰區表示，漢光40號實兵演習今天登場，外島戰車營在接獲電令後，立即召集官兵實施精神動員及立功宣誓，激昂地高唱軍歌，鼓舞士氣，展現必勝決心，隨即由各連下達命令實施戰備裝載，官兵協力完成彈藥裝填，待命機動前往戰術位置。

戰車營長鄭中校強調，「國軍不求戰，但也不畏戰、不懼戰」，在敵情壓力下，唯有沉著應對，發揮平時勤訓精練成果，依照作戰計畫執行，方能克敵制勝，共同達成任務，成為國家生存發展及百姓安全福祉，最堅實的後盾。

漢光40號實兵演習今天起至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島採實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，外島澎湖在24日登場，國軍第一作戰區參演官兵已完成戰備演練整備。

國軍 實彈 演習 漢光

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