志願教召漢光演習 備役士官長：國家需要挺身而出

漢光40號演習今天開始，53歲的104旅步5營教召員林銀龍士官長志願教召，參與漢光40號演習實兵操演，他說，守護家園是國人責無旁貸的責任，「只要國家有需要，我必挺身而出」。

「漢光40號演習」實兵操演首日，國軍第五作戰區發布新聞稿指出，今天執行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，模擬戰爭發生時，作戰區結合民間資源進行物資動員，迅速將作戰所需的車機及物資完成補充，提升部隊戰力。

軍方表示，這次演習共計動員大貨車、刺鐵絲、發電機等物資，準時至集用場報到，操演單位於車輛及物資報到後，完成點驗、接受與分配作業，不僅驗證軍民合作的運作機制外，更增強作戰區在面對敵軍威脅時的應變能力與作戰效能，以遂行後續任務，發揮國軍物力動員能量，深植後備國防戰力。

「守護家園是國人責無旁貸的責任，只要國家有需要，我必挺身而出。」林銀龍說，他知道這次的14天教召訓練，會參與漢光40號演習實兵操演，因此，特地申請志願教召。

林銀龍認為，透過教召訓練可強化後備軍人對戰場環境的認識與瞭解，並維持個人戰力的基礎，一旦國家發生緊急狀況，能立即投入保家衛國的行列。

林銀龍於民國112年自陸軍兵工整備發展中心退伍，軍旅共服役31年，他的兩個兒子也都是從軍，老大目前服役在海軍陸戰隊，老二則是今年從陸軍官校畢業，目前任職少尉排長。

「這幾天真的是非常的嚴熱，考驗著部隊的能力」，林銀龍表示，士官長的除役年齡是58歲，未來幾年還是會志願申請教召，在參與教召期間除可以認識新朋友外，更希望透過與召員夥伴們互動交流，凝聚愛國情操，強化整體後備戰力。