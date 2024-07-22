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漢光演習徵用民車徵購物資 同步演練物資動員運輸

中央社／ 新北22日電

國軍漢光40號實兵演習今天展開，第三作戰區今天在新北八里同步實施「自強演習—車輛徵用、物資徵購」演練。陸軍步兵109旅透過徵用車輛將徵購的物資運輸至守備位置，開始進行戰場經營、防衛工事構築。

國軍漢光40號實兵演習自今天起至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練。國防部先前表示，此次軍演將從實戰角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練。

陸軍步兵109旅步四營在此次漢光40號演習執行「同心演習」動員，自13日起教召後備軍人進行演訓，預定於26日解除召集，部隊近日駐防在新北八里的八仙樂園舊址，今天上午同步實施「自強演習—車輛徵用、物資徵購」演練。

軍方表示，演習想定戰爭爆發後，將作戰所需人物力，藉由動員民間各式車輛至集結地報到，並將徵購物資迅速載運至第一線守備位置，以遂行後續任務，除能快速進行平、戰時轉換之外，更將民力、物力與部隊結合，發揮國軍物力動員能量，達成有效支援軍事作戰與兼顧民生目標，

中央社記者今天現場觀察，早上不到8時，受徵用的民間車輛與駕駛就已經至八仙樂園舊址內等候調度，步四營的後備軍人已持槍戒備；109旅步四營營長率領官兵，依據檢查表查驗民用車輛，並由現役軍人押車。

營長宣達任務時，也對押車官（車長）傳達「在敵情意識之下，若遇到車輛拋錨，車長要下車警戒，以及進行交通疏導」，隨後近10輛民用車輛自八仙樂園舊址出發，兵分多路前往台北港等戰術位置。

109旅步四營的後備軍人，也在現役幹部的指揮下，將其中一部分徵購的物資，徒手搬運至所徵用的民用貨車上，所徵購的物資包含角鋼、蛇腹型鐵絲網、螺旋樁、鐵籠等。109旅幹部向在場媒體說明，上述物資都是進行戰場經營，防衛作戰的工事構築所需。

同時間109旅步四營所轄的各連官兵，也開始自八仙樂園舊址前進至台北港周遭的戰術位置布防，並使用所徵購的物資以及器材，開始進行工事構築；中央社記者實地至新北考古公園，看到部分官兵已經持步、機槍在路邊警戒，另一部分官兵將已經預填好沙包逐一夯實，以利下一階段運用。

第三作戰區指出，本次演練在考驗民間物力徵用的流程是否流暢，以利戰時能夠快速動員，支援軍事作戰。

八仙樂園 演習 軍人

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