漢光演習 教召人員報到整裝即刻戍守桃園機場

漢光40號實兵演習今天展開，為支援常備部隊戍守「關鍵基礎設施」桃園國際機場、以及「紅色海灘」竹圍海灘一帶，接獲教召令的召員上午前往大園后厝國小報到並領取裝備，並熟悉戰時的守備位置。

漢光40號實兵演習今天至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，今年著重制度革新與訓練。

為支援常備部隊，國防部昨天中午發布動員令後，全台後備官兵必須在今天上午8時至中午12時在戰術位置集合，記者實地在桃園大園后厝國小報到地點觀察，上午8時起陸續有召員前往報到，接受相關查驗、領取裝備。

近年無論新、舊制教召均採取「戰術位置報到」，目的是深入掌握作戰責任區地形、地物及關鍵基礎設施分布，有助戰時迅速動員編成及完成作戰部署。

后厝國小緊鄰被列為「關鍵基礎設施」的桃園國際機場旁，去年漢光演習軍方在桃園機場實施反空機降演練，今年再度空域管制驗證相關戰術作為；此外，海軍陸戰隊曾多次驗證易於登陸的「紅色沙灘」竹圍海灘，距離后厝國小同樣不到4公里；至於距離稍遠的台北港雖然約20公里，但均隸屬第三作戰區，軍方已視為一體並驗證整體作戰計畫。

軍事專家陳國銘接受中央社訪問時分析，后厝國小位於大園，北邊有台北港，鄰近有桃園機場，兩者都是必須戍守的關鍵基礎設施，由桃園後備旅（守備範圍為桃園機場）、陸軍109旅（守備範圍為台北港）演練支援常備部隊；他並建議，借鏡俄烏戰爭等國際戰事，未來軍方應將無人機小組納入後備教召行列，以演練相關作戰計畫。