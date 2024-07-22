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影／漢光首日雲豹甲車故障 小朋友揮國旗加油打氣
今年度國軍漢光40號演習今天凌晨正式展開，國軍各部隊接獲指令後陸續前往各戰術位置進行任務操演，今天上午國軍第四作戰區機步第333旅接獲指令出動多輛戰甲車前往戰術位置待命，浩浩蕩蕩的車隊出現在屏東內埔街頭，剛好路過一家幼兒園門口，園長動員兩百多名小朋友在馬路兩旁高舉國旗為路過的國軍車隊大喊加油，為官兵打氣，國軍官兵也在車上比讚回應，不過尷尬的是車隊中一輛雲豹八輪甲車疑似引擎故障，停在民宅前進行緊急維修，只見全副武裝的官兵揮著汗水搶修引擎裝備，後方還有士兵持槍警戒，軍方表示漢光演習操演就有想定會遇到各種突發狀況，包括車輛故障都有完整的SOP，國軍都有相關訓練與配套，盼民眾見到國軍辛苦搶修裝備時，能為他們加油打氣鼓勵。
漢光演習第一天，第四作戰區出動多輛雲豹甲車與迫砲車展現國軍防衛打擊力量，一早8點從營區出發，出動偵察排、CM32、CM34雲豹八輪甲車，CM23履帶迫砲車以及多輛支援勤務車輛，展現防衛國土的打擊力量，士官持槍警戒，過程中還演練偵搜、警戒，軍容壯盛，上午車隊行經屏東內埔市區時，路旁有兩百多位小朋友與家長一起高舉小國旗及加油看板，歡迎國軍車隊，大家紛紛大喊國軍加油、國軍我愛你！表達軍民一心，高舉大拇指「英勇國軍，有你真好」。
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