漢光40號演習軍機轉場東部基地 路人拍難得一見畫面

國軍漢光40號實兵演習今天登場，清晨駐防西部各空軍基地軍機，轉場至花蓮佳山基地、台東志航基地，藉由基地洞庫進行戰力保存，基地內各飛彈車也移動部署；路過民眾驚奇駐足，拍下難得一見畫面。

國軍漢光演習今天上午實施戰力保存科目，空軍F-16、IDF戰機及C130運輸機轉場進入台東空軍志航基地，隨即看到天弓飛彈與愛國者飛彈機動發射車穿梭在台11線及志航基地內，就戰術位置，守護志航基地。

由於這次演習採「無劇本」，許多軍事迷與民眾不知道有戰機轉場項目，因此不像以往聚集眾多軍事迷搶拍，只有路過民眾驚奇駐足，拍下難得一見畫面。

漢光40號實兵演習今天至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，今年著重制度革新與訓練。