萬安演習將發布國家級警報簡訊 總統提醒民眾冷靜

萬安47號演習從今天開始到25日分區實施，總統賴清德提醒民眾，各地區演習當日將同步發布「空中威脅告警」國家級警報簡訊，大家收到簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜。

賴總統今天透過臉書發文提醒民眾，配合演習及管制措施，實施疏散避難演練。

賴總統表示，從今天開始到25日，將進行萬安47號演習，每天下午1時30分到2時，將依不同地區，實施警報發放、疏散避難及交通管制。希望透過演習，提升民眾面對災害的緊急應變能力。

他提醒大家，演習開始，聽聞防空警報時，行駛中的車輛，請停靠於安全處下車，駕駛及乘客依警察及民防執勤人員引導，就近實施防空疏散避難。

總統指出，大眾交通工具會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍須接受引導進行疏散避難。若搭乘公車或計程車，在演習期間仍必須臨停，乘客也要下車疏散。

另外，賴總統提醒，各地區演習當日，將同步發布「空中威脅告警」的國家級警報簡訊，大家收到簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜。

總統表示，每天進行演習的縣市不同，請大家注意，包括，7月22日中部：苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市；7月23日北部：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市；7月24日東部及外離島：花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣；7月25日南部：台南市、高雄市、屏東縣。