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漢光前夕越界共機不多 但無人機繞台一周

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
去年2月，日方發布的中共BZK-001（TB-001）無人機照片，但昨天（7/21）日方並未公布從台灣東方北上的無人機照片與機種資訊。圖/日本防衛省統合幕僚監部資料照
去年2月，日方發布的中共BZK-001（TB-001）無人機照片，但昨天（7/21）日方並未公布從台灣東方北上的無人機照片與機種資訊。圖/日本防衛省統合幕僚監部資料照

國防部今天早上發布了過去24小時（21日6時至22日6時）的台灣周邊中共解放軍動態。在我方即將發動漢光演習的前夕，共機共有12架次出海，其中5架次飛越海峽中線或其延伸線。架數比往日並不算多，但值得注意的是，有一架無人機花了13小時（0842時至1139時），繞了全台一整圈飛行。國防部的新聞稿中，並沒有提到機型，但尤其航跡圖可發現，這次的無人機除了出巴士海峽到台灣東部再由宮古海峽飛回（國防部未公布其採順時針或逆時針航向）之外，甚至還沿著海峽中線飛行，其航路真正完成對台灣四面包圍。

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）也發布了「推定中國機之航向」，指出這架無人機是昨日下午以逆時針方向飛行，曾經在台灣東部外海上空盤旋，然後向北通過台灣和與那國島之間的空域，再飛回東海。

日方新聞稿稱，航空自衛隊曾經緊急起飛戰鬥機，但新聞稿未附照片，標題也用「推定」，顯示日方攔截機並未與之目視接觸，確認機種。

至於海上動態方面，我國防部表示，目前共有7艘次中共軍艦與1艘次公務船，持續在台灣周邊海域活動。

在國軍即將發動漢光40號演習前一天，中共在台海周邊共有12架次出海，其中5架次飛越海峽中線或其延伸線。架數比往日並不算多，但有一架無人機花了13小時（0842時至1139時），繞了全台一整圈。圖/國防部提供
在國軍即將發動漢光40號演習前一天，中共在台海周邊共有12架次出海，其中5架次飛越海峽中線或其延伸線。架數比往日並不算多，但有一架無人機花了13小時（0842時至1139時），繞了全台一整圈。圖/國防部提供

國防部 海峽中線 漢光演習

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