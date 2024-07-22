漢光前夕越界共機不多 但無人機繞台一周
國防部今天早上發布了過去24小時（21日6時至22日6時）的台灣周邊中共解放軍動態。在我方即將發動漢光演習的前夕，共機共有12架次出海，其中5架次飛越海峽中線或其延伸線。架數比往日並不算多，但值得注意的是，有一架無人機花了13小時（0842時至1139時），繞了全台一整圈飛行。國防部的新聞稿中，並沒有提到機型，但尤其航跡圖可發現，這次的無人機除了出巴士海峽到台灣東部再由宮古海峽飛回（國防部未公布其採順時針或逆時針航向）之外，甚至還沿著海峽中線飛行，其航路真正完成對台灣四面包圍。
日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）也發布了「推定中國機之航向」，指出這架無人機是昨日下午以逆時針方向飛行，曾經在台灣東部外海上空盤旋，然後向北通過台灣和與那國島之間的空域，再飛回東海。
日方新聞稿稱，航空自衛隊曾經緊急起飛戰鬥機，但新聞稿未附照片，標題也用「推定」，顯示日方攔截機並未與之目視接觸，確認機種。
至於海上動態方面，我國防部表示，目前共有7艘次中共軍艦與1艘次公務船，持續在台灣周邊海域活動。
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