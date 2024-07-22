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漢光40號演習拂曉展開 軍機轉場東部基地戰力保存

中央社／ 台北22日電

國軍漢光40號實兵演習今晨在衡山指揮所下達演習命令後展開，演習第一天重點在戰力保存，部分駐防台灣西部的軍機將轉場東部佳山及志航基地洞庫；海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性布雷。

漢光40號實兵演習今天至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，今年著重制度革新與訓練。

對於中共可能以武力犯台，外界評估啟戰除先透過電子戰，也可能以飛彈攻擊重要軍事據點、關鍵基礎設施，癱瘓作戰能力，因此每年漢光實兵首日，循例演練「戰力保存」，但相較往年，今年取消由海軍陸戰隊、陸軍特戰擔任的攻擊軍（紅軍），轉而強化熟悉戰時守備位置。

今天為漢光演習首日，上午6時衡山指揮所下達「電光捷報」後，漢光演習正式展開，各單位進入加強戒備，駐防西部各型軍機緊急起飛前往花蓮佳山基地、台東志航基地的石子山「洞庫」進行戰力保存，藉由厚實的山壁抵禦攻擊，並進行戰力整補隨時出擊。

海軍艦艇則緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命，海軍布雷艇並前往特定區域，在各關鍵航道防禦性布雷，遲滯共軍行動，海空軍機動飛彈車緊急機動前往特定地點待命警戒；陸軍也在包括所謂「紅色海灘」等特定區域架設阻絕設施。

為防範中共戰略支援部隊對台遂行電子戰，資通電軍也啟動一系列相關演練；另外，全台後備旅上午同時動員編成，緊急召集全台後備官兵前往戰術位置集合，演練由後備部隊支援常備部隊等相關任務及臨戰訓練；特定據點展開「平封戰啟」科目，確保突發狀況來臨時，能夠發揮火力。

位置 海軍 漢光演習

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