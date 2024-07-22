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空軍飛行部隊政戰主任 恢復飛官擔任

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

去年八月十六日，空軍志航基地的第七戰鬥機聯隊，與岡山基地的飛行訓練指揮部，由郭心怡上校與劉斐富上校擔任政戰主任。二人都是科班政戰幹部，打破數十年來，空軍由飛行員擔任政戰主管的慣例。然而一年後，又將回到原點。

消息人士透露，由於推動政策的國防部前部長邱國正卸任，加上飛行員反彈，郭、劉一年任滿調差之後，新任政戰主任又將由飛官擔任。

對於飛官與政戰體系的「角力」傳聞，空軍司令部表示，相關人事作業尚未定案。

國軍遷台後，基於共諜滲透猖獗的教訓，在蔣經國主持下，部隊全面派駐政工人員。時至今日，政戰仍維持獨立兵科，連級以上單位都有政戰主管，協助單位主官處理心輔、文宣、新聞、眷服、保防等業務。唯一例外是空軍飛行部隊，堅持「飛官自治」。從基層輔導長（少校或中校），到飛行聯隊政戰主任（上校）、司令部政戰主任（中將），都由飛官擔任。也如此，空軍的政戰軍官，最多只能升到司令部的少將副主任，全軍只有兩個少將職缺，發展機會明顯低於陸、海軍的同儕。

後來陸軍與海軍也建立飛行部隊，基層輔導長同樣由飛官擔任，但航空旅、航空大隊的政戰主管（上校或中校），則是一般政戰軍官。

據了解，去年改派政戰軍官擔任政戰主任的政策，出自邱國正。原因是擔任政戰主管的飛官，只受過短期訓練，在面對政戰相關業務，例如新聞處理、對外發言等，未必能表現得體。因此邱國正指示，改派科班政戰軍官，郭心怡與劉斐富，就成為首批「試點」。

然而新制上路引發飛官抱怨，主任不再具備空勤資格，無法擔任督導飛行線的高勤官，加大其他高階飛官的輪值負荷。因此在部長換人後，政策就被揚棄；未來的飛行部隊政戰主任，仍將繼續由飛官出任。

主任 主管 空軍

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