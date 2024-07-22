演習不演戲 低調練兵更重要

今年漢光演習標榜貼近實戰、「不演戲」，站在崇尚務實的觀點，當然是大好消息。問題是軍方慣將演習與校閱混為一談，總覺得凡事非要完美演出。如此宿疾，自非短期治療就可治癒。也因此，近日仍可看到，基層部隊意圖「偷跑」，總想提前「猜題」的狀況。

另一方面，國軍追求務實的阻力，往往來自社會大眾。兩岸關係日益緊繃，民眾對軍事動態日益關注；飛漲的新聞點閱率，使媒體無不卯足全力，挖掘軍中細節。不僅想提前到場占位，獵取最佳「戰場」畫面，如果報導內容能夠事先「劇透」，更儼然是功力展現。尤其，政府高層把「認知作戰」當成口頭禪，對於最適合展現國防實力、增進民眾信心的軍演，自然要敲鑼打鼓宣揚，怎能容忍錦衣夜行？

於是，造成諷刺的局面：社會一方面批評軍方愛做表面工夫，部分側翼勢力甚至歸咎於「老黃埔」，意圖建立「軍中文革」的正當性；另一方面，社會又要求軍方努力秀肌肉，既然舉行演習，就必須要有「看點」。至於兩者間矛盾，就留給軍方自己去頭大。

包括進行中的環太平洋軍事演習（ＲＩＭＰＡＣ），美國每年結合盟國舉行多場軍演，然而細究媒體報導，可發現極少曝光演習的想定情境與操演細節。換言之，台灣輿論一方面強調國防，部分人甚至忙於拋出「洩密」、「第五縱隊」的帽子，另方面卻又要求更多軍事訊息公開。對解放軍而言，情蒐往往全不費工夫，翻過牆來上網即可。

要求民眾不關注軍情，忽略漢光演習正在進行，當然不切實際。國防部該做的，是在演習後檢討，多獎勵願意暴露潛在瑕疵的單位，糾正仍過度追求「完美」的行為。更重要的是，正視「低調練兵」與「高調宣傳」均極重要，但不可混為一談。舉行類似日本「富士火演」之類專用於宣傳、追求「好看」的火力展示，同時讓真正演練防衛構想的漢光盡量「沒看頭」，是必須走的方向。