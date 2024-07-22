快訊

拜登宣布退出美國總統大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

演習不演戲 低調練兵更重要

聯合報／ 本報記者程嘉文

今年漢光演習標榜貼近實戰、「不演戲」，站在崇尚務實的觀點，當然是大好消息。問題是軍方慣將演習與校閱混為一談，總覺得凡事非要完美演出。如此宿疾，自非短期治療就可治癒。也因此，近日仍可看到，基層部隊意圖「偷跑」，總想提前「猜題」的狀況。

另一方面，國軍追求務實的阻力，往往來自社會大眾。兩岸關係日益緊繃，民眾對軍事動態日益關注；飛漲的新聞點閱率，使媒體無不卯足全力，挖掘軍中細節。不僅想提前到場占位，獵取最佳「戰場」畫面，如果報導內容能夠事先「劇透」，更儼然是功力展現。尤其，政府高層把「認知作戰」當成口頭禪，對於最適合展現國防實力、增進民眾信心的軍演，自然要敲鑼打鼓宣揚，怎能容忍錦衣夜行？

於是，造成諷刺的局面：社會一方面批評軍方愛做表面工夫，部分側翼勢力甚至歸咎於「老黃埔」，意圖建立「軍中文革」的正當性；另一方面，社會又要求軍方努力秀肌肉，既然舉行演習，就必須要有「看點」。至於兩者間矛盾，就留給軍方自己去頭大。

包括進行中的環太平洋軍事演習（ＲＩＭＰＡＣ），美國每年結合盟國舉行多場軍演，然而細究媒體報導，可發現極少曝光演習的想定情境與操演細節。換言之，台灣輿論一方面強調國防，部分人甚至忙於拋出「洩密」、「第五縱隊」的帽子，另方面卻又要求更多軍事訊息公開。對解放軍而言，情蒐往往全不費工夫，翻過牆來上網即可。

要求民眾不關注軍情，忽略漢光演習正在進行，當然不切實際。國防部該做的，是在演習後檢討，多獎勵願意暴露潛在瑕疵的單位，糾正仍過度追求「完美」的行為。更重要的是，正視「低調練兵」與「高調宣傳」均極重要，但不可混為一談。舉行類似日本「富士火演」之類專用於宣傳、追求「好看」的火力展示，同時讓真正演練防衛構想的漢光盡量「沒看頭」，是必須走的方向。

國防部 漢光演習 軍演

延伸閱讀

漢光演習將開打 國防部秀AI主播：18國語言提供即時戰報

萬安演習下周分區舉行 中部7縣市周一首先登場

漢光演習22日登場 後備部隊展開教召複訓

萬安演習桃機正常起降 籲旅客提早到機場

相關新聞

無劇本實戰化 漢光40今登場 颱風添變數

國軍漢光四十號演習，今天開始五天四夜的實兵驗證科目。今年國防部特別要求「無劇透」，操演單位對於各科目，事先不知道上級「出...

演習不演戲 低調練兵更重要

今年漢光演習標榜貼近實戰、「不演戲」，站在崇尚務實的觀點，當然是大好消息。問題是軍方慣將演習與校閱混為一談，總覺得凡事非...

空軍飛行部隊政戰主任 恢復飛官擔任

去年八月十六日，空軍志航基地的第七戰鬥機聯隊，與岡山基地的飛行訓練指揮部，由郭心怡上校與劉斐富上校擔任政戰主任。二人都是...

國軍製作白話文動畫小科普 告訴民眾「漢光是什麼」

漢光40號實兵操演明天登場，為了讓民眾了解「國軍在做什麼」，國防部心戰大隊製作「漢光40小科普」動畫影片，透過白話文解釋...

漢光演習首日 北市華翠大橋將演練阻絕封鎖

國軍漢光40號演習將於明天（22）開始，國防部今天下午預告部分於公開場域舉行的科目。其中為演練首都防衛，連結台北市萬華區...

國防部發布「同心演習」動員召集令

國防部今天發布「同心34號演習動員召集令」。內容如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。