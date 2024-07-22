無劇本實戰化 漢光40今登場 颱風添變數

國軍漢光四十號演習，今天開始五天四夜的實兵驗證科目。今年國防部特別要求「無劇透」，操演單位對於各科目，事先不知道上級「出題」的細節。由於颱風「凱米」已在菲律賓東部生成並北上，對於演習勢將造成干擾，成為此次演習的變數。

漢光演習第一天的科目，仍以戰力保存、後備軍人與物資動員為主，另外也將實施關鍵設施防護。包括艦艇出港前往預定海域疏泊；西部各基地戰機，向花東地區具備地下洞庫的機場轉移；陸軍部隊開入機場、港口等要地，防範敵軍以空降、直升機發動突襲等。憲兵指揮部將於今晚廿三時至明天凌晨二時，在跨新店溪的華翠大橋，實施「橋樑阻絕、封鎖及檢管暨守備作戰具體作為」的演練。屆時將在橋上設置哨卡與阻絕設施，過往車輛實施單線雙向通行。

年度「萬安」防空演習也將於今天開始，採取分區實施：今天先是中部縣市（苗栗至嘉義），周三北部，周四東部與外島，周五南部。施放防空警報時間，均為下午十三時卅分至十四時。

據了解，賴清德總統將出席三場視導，包括周二上午視導空軍花蓮佳山基地，周三視導海軍左營基地，周四視導陸軍關渡指揮部。今年的實彈科目僅在外島實施，澎防部周三清晨的反登陸實彈射擊，國防部將邀請中外媒體前往採訪，並將進行網路直播。

國防部強調，今年漢光不實施大規模火力展示科目，也不安排陸戰隊或航特部扮演紅軍，但更重視制度上的革新與訓練，聚焦「無劇本、實戰化」，驗證去中心化指揮管制、任務式指揮、提升夜間訓練比重等；部隊官兵對於交戰規則（ＲＯＥ）的了解、關鍵基礎設施的防護與韌性，也是驗證重點。

由於國防部對今年漢光演習一再強調「不演戲」、「不劇透」，所有科目都不事先進行預演，受測單位雖然知道某日必須執行的防衛作戰科目，但具體時間、詳細路徑等資訊，仍需到上級統裁部發布後才得知。先前媒體報導，軍方在台南安平的喜樹海灘，提前挖掘大規模防禦工事，頓時引發「換湯不換藥」的質疑；消息傳出後，相關壕溝等設施已經被填平。

另外，基於俄烏戰爭經驗，須第一時間將正確戰報對外傳播，避免不實消息混淆國際視聽。軍聞社首度開發出ＡＩ虛擬主播，可快速轉換十八種語言，增加國際戰略傳播效益。