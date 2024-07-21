國軍製作白話文動畫小科普 告訴民眾「漢光是什麼」

漢光40號實兵操演明天登場，為了讓民眾了解「國軍在做什麼」，國防部心戰大隊製作「漢光40小科普」動畫影片，透過白話文解釋何謂「去中心化指管」等專業軍事術語，期盼民眾給予演習部隊支持。

國軍漢光40號實兵演習22日至26日舉行，為讓民眾「了解國軍在做什麼」，國防部心戰大隊以白話文製作「漢光40小科普」，透過精美的動畫、平易近人的用語，解釋此次演習的重點與項目，影片已在國防部臉書粉絲團「國防部發言人」上架。

小科普動畫一開始，先敘述敵軍以「灰色地帶威脅」啟戰拉開序幕，後續透過淺顯易懂的動畫描述「整體防空」、「聯合截擊與反封鎖作戰能力」、「聯合國土防衛作戰韌性」等作戰進程。

動畫中也白話文，描述這次漢光「去中心化指揮管制」、「聯合作戰計畫」、「整體後勤支援」、「連續及聯動原則」、「交戰規則（ROE）」等重點。例如去中心化指管，動畫解釋說就是「即使通訊中斷，一樣可以遂行作戰任務」；連續及聯動原則就是「24小時不間斷與友軍間相互協同」，讓一般民眾快速理解較為艱澀的軍事術語。

此外，動畫也提到，為符合實地操演目標，此次部隊將運用許多營外場域訓練，盼民眾給予支持鼓勵；不過，因在營外訓練，突發狀況瞬息萬變，例如裝備故障等都是訓練的一環，可藉此磨練、累積官兵在戰場時的應變能力。

陸軍司令部也在官方臉書粉絲團「中華民國陸軍」上發布影片，並提到，漢光實兵操演「不是擾民，更非過場表演」，而是以最務實的態度、更貼近實戰的訓練方式，彰顯依法捍衛家園的決心，且時刻不能鬆懈。