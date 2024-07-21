同心34號演習動員召集令 21日中午12時生效

國軍衛戍首都，以保護三軍統帥為核心，台北市的內衛任務，由憲兵指揮部負責衛戍作戰。即將登場的漢光演習首度實兵操演，反空降作戰的關渡平原過去由後備動員的政戰學校後備旅防守，但據了解，這次關渡平原反空降，將由憲指部主導，各支援兵力已向憲指部提報相關操演作業。 漢光40號演習觀察重點之一是，過去陸軍集中灘岸決勝的建軍構想，被美方改為城鎮作戰，參謀本部因此必須釐清包括第三作戰區與衛戍區、各作戰區之間戰鬥地境線，落實本土語城鎮作戰時，各部隊指揮管制關係。

2024-07-21 07:30