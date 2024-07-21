同心34號演習動員召集令 21日中午12時生效
國軍漢光40號實兵演習明天（22日）起一連5天舉行，國防部今天表示，同心34號演習動員召集令於今天中午12時生效，領取「教育召集令」所列動員符號的後備軍人，明天上午8時向指定地點報到。
精誠動員甲字第120203號、第131000號、第140700號、第141300號、第150300號、第230106號、第230305號、第230307號、第231606號、第231705號、第240303號、第241306號、第251005號、第251406號。
忠信動員甲字第120301號、第130101號、第150101號、第160101號；忠義動員甲字第130100號、第180609號、第180909號、第280400號。
大業動員甲字第140300號、第230100號、第240106號；仁愛動員甲字第132500號、第220300號；忠貞動員甲字第120200號、第130400號、第130800號、第150300號、第230104號、第240300號、第250600號。
博愛動員甲字第130200號、第130400號、第140400號、第150200號、第150300號、第221104號、第221205號、第222500號、第231407號、第231603號、第232600號、第241205號、第241504號、第242900號、第251203號、第252200號。
安法動員甲字第130300號；忠興動員甲字第130300號。
國防部也提到，受領下列「教育召集令」所列動員符號的後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到。
精誠動員甲字第933060號、第942002號、第953032號；忠義動員甲字第943001號；仁愛動員甲字第931005號；忠貞動員甲字第932009號。
國防部指出，受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到。
精誠動員丙字第230305號、第230307號、第230106號、第231705號、第240303號、第241306號、第241100號、第251406號、第251005號，精誠動員丁字第230305號、第230307號、第230106號、第231705號、第240303號、第241306號、第241100號、第251406號、第251005號，精誠動員己字第241306號，精誠動員辛字第231606號。
忠信動員丙字第150209號、第140101號；忠義動員丙字第943001號；大業動員丙字第240106號、第230100號，大業動員丁字第240106號、第230100號；仁愛動員丁字第120200號、第130200號、第220300號，仁愛動員己字第120200號、第130200號。
忠貞動員丙字第230104號、第150700號、第250600號、第140400號、第240300號，忠貞動員丁字第230104號、第150700號、第250600號、第140400號、第240300號。
博愛動員丙字第221104號、第221205號、第222500號、第231603號、第231407號、第232600號、第251203號、第252200號、第241504號、第241205號、第242900號，博愛動員丁字第221104號、第221205號、第231603號、第231407號、第232600號、第251203號、第252200號、第241504號、第241205號。
陸軍航空基地勤務廠（漢翔及亞航公司）、陸軍汽車基地勤務廠（南港輪胎公司）、海軍戰鬥系統工廠（竣為公司）、空軍第一後勤指揮部（亞航公司）、空軍飛行訓練指揮部（漢翔公司）、軍備局生產製造中心第401廠（保勝光學股份有限公司）動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。
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