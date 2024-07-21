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漢光40號演習恐遇颱風 國軍：逐日修調演練科目

中央社／ 台北21日電

颱風凱米漸漸接近台灣，適逢國軍漢光40號實兵演習國防部今天表示，對於颱風可能的影響，已完成防颱整備及應變兵力規劃，期間將依各型機艦天候放行標準逐日檢視修調演練科目，可立即轉換災防任務。

氣象專家吳德榮今天表示，輕颱凱米預計明天在台灣東方海面時增強為中颱，伴隨的風雨不可小覷；23日接近，24日、25日受其外圍環流影響，風雨視其靠近程度而定，有不確定性。

國軍漢光39號實兵演習去年舉行時，也遇到颱風侵台，因此位於台東豐年機場起降的演練及東部相關科目均取消；國軍漢光40號實兵演習22日起實施，外界關注相關科目是否有所調整。

國防部上午對此表示，對於颱風可能的影響，國軍依據年度演習訓令及「國防部災害應變現行作業程序」，已完成演練課目、防颱整備及應變兵力等相關規劃。

國防部提到，颱風影響期間，依各型機艦天候放行標準，逐日檢視修調演練課目，如遇重大災害，且已形成立即威脅或造成人員傷亡時，立即轉換協助地方遂行災害防救任務。

國防部 演習 颱風

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