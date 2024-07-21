影／出席金廈泳渡 羅文嘉：兩岸應雙向交流別單向亂流

金廈泳渡今登場，今年是偶數年，參賽者由金門游向廈門，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉表示，希望這類雙向交流活動精進且越來越多，至於軍機軍艦軍演海警船這類「單向亂流」盡量不要，無助兩岸人民及國際社會的和平願望，也非大家希望看到的，歡迎對岸民眾到金門、到台灣感受好山好水、自由民主。

羅文嘉於活動開場前接受媒體聯訪時表示，金廈泳渡從2009年開辦至今，雙方有來有往，熱烈歡迎對岸民眾參與，海基會這次受陸委會委託前來，他代表到金門也跟縣長陳福海聊聊，海基會設立目的就是為了促進和推動兩岸交流，今天來希望一起讓這樣的活動持續精進及擴大。

羅文嘉提到，這次感觸也很深，看到金門從過去軍事堡壘、砲火四射的肅殺之氣到如今充滿加油歡呼的和平，這就是進步，兩岸需要有智慧、善意追求這種進步、維持這種進步；和平達成有很多方法，其中沒有辦法少的方法就是對話與交流；交流就是雙向，就像今天金廈泳渡，大家有來有往、游來游去。

金廈活動熱絡，不過我國防部今天仍有公布共機、共艦等侵擾。羅文嘉表示今天他代表陸委會來，表示陸委會非常重視這項具有傳統意義的 活動，也反映和平期望，這類活動應該鼓勵；至於單向的亂流、軍機軍艦軍演就應該減少甚至完全避免，因為無助於兩岸和平願望的達成。

羅文嘉分享，小金門到廈門的直線距離不過是六公里，兩岸距離至麼短，和平這距離不應該那麼遠，像今早站在民宿陽台上看著對岸的廈門，可以感受看到的就是一片和平祥和之氣，而不是充滿砲火或是恐嚇威脅，兩岸人民及國際社會都希望看到這樣景象，也都希望印太地區是和平穩定。

羅文嘉表示，和平是要靠對話及交流，熱咧歡迎對岸民眾到台灣、到金門一同游泳、爬山，感受台灣好山好水、溫暖人情味及自由民主，呼吸不同空氣，希望金廈泳渡這類交流能夠愈來愈多，軍機軍艦軍演海警船盡量不要，那是亂流而不是交流，對兩岸和平達成沒有具體正向幫助；

今天不是一天活動，而是要不斷堆疊累積，最後達成金門達成和平之島的期望。