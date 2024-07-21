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漢光演習將開打 國防部秀AI主播：18國語言提供即時戰報

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍聞社開發AI主播，可以最快速度將各種語言的戰報，在網路上以各國語言播出。女性主播的造型原型，係來自青年日報社的士官長楊喬琳。圖/擷自國防部影片
軍聞社開發AI主播，可以最快速度將各種語言的戰報，在網路上以各國語言播出。女性主播的造型原型，係來自青年日報社的士官長楊喬琳。圖/擷自國防部影片

國軍漢光40號演習實兵操演驗證即將展開。軍聞社首度運用人工智慧，以虛擬主播投入多種語言戰報播報。國防部表示，這是結合俄烏戰爭的經驗，結合國內人工智慧技術，推出虛擬主播，採用真人臉部建模，可快速轉換18國語音播報，增加國際戰略傳播效益。

國防部稱，因應生成式AI興起，以及俄烏戰爭經驗，由軍聞社採概念驗證專案，結合國內技術開發虛擬主播。該系統可以將文字內容，翻譯為多國語音，結合臉部表情及手勢，產出播報影片。比起由真人錄製，大幅減少人力與時間成本。

兩位虛擬主播的原型，分別是後備指揮部的張植傑少校，以及青年日報的楊喬琳士官長。

配合漢光40號演習實兵演練，虛擬主播將在國防部發言人臉書、IG、X（推特）、Threads平臺及軍聞社相關帳號露出，並提供中、英、日等語言發音影片，以累積運作經驗、持續精進系統效能，提升國際戰略傳播能量。影片也將依「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，畫面中會標示「內容為AI生成」警語，供民眾辨識。

主播 俄烏戰爭 國防部

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