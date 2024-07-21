漢光40號演習 國軍首度運用AI虛擬主播強化戰略溝通
漢光40號實兵演習明天（22日）舉行，國防部今天表示，參考俄烏戰爭，首度運用人工智慧（AI）虛擬主播在漢光期間進行驗證，方式採真人臉部建模，可快速轉換18國語音播報，增加國際傳播戰略效益。
國軍漢光40號實兵演習明天舉行，國防部上午發布新聞稿表示，國軍首度運用人工智慧、發展虛擬主播，並投入漢光實兵驗證，參考俄烏戰爭中虛擬主播降低戰損、提高傳播效率經驗，國防部結合國內人工智慧技術，首度由軍聞社推出虛擬主播，採用真人臉部建模，可快速轉換18國語音播報，增加國際戰略傳播效益。
國防部強調，因應生成式AI興起，以及俄烏戰爭經驗，國防部高度重視人工智慧創新運用，由軍聞社採概念驗證專案，結合國內技術開發虛擬主播。該系統可以將文字內容，翻譯為多國語音，結合臉部表情及手勢，產出播報影片。
國防部說明，配合實兵演練，虛擬主播將在國防部發言人臉書、IG、X、Threads平台及軍聞社相關帳號露出，並供中、英、日等語言發音影片，以累積運作經驗、持續精進系統效能，提升國際戰略傳播能量。
另外，影片將依「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，於生成畫面中標示內容為AI生成警語，供民眾辨識。
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