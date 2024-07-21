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中部7縣市22日萬安演習 人車管制、發送手機告警

中央社／ 台北21日電

萬安47號演習將於22日至25日配合國軍漢光演習實施，明天將在中部7縣市實施演練，包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，將實施人、車管制外，也將發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警，並新增網路連結，讓民眾可了解臨近可使用的避難設施。

國防部日前舉行「漢光40號實兵演練及萬安47號演習」說明記者會，全民防衛動員署人力動員處長朱森村指出，萬安演習配合漢光實兵演習，於22日至25日採分區方式，依照中部、北部、東部及外（離）島、南部地區的順序實施演練。

各地區於演習當天下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，續於下午2時至下午2時30分，由地方政府及參演的民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

朱森村說明，22日將在中部7縣市實施演練，參演地方政府為苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市；23日為北部7縣市，分別為宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市；24日為東部及外離島5縣市，分別為花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣；25日為南部3縣市，分別為台南市、高雄市、屏東縣。

朱森村說，除新竹市、嘉義市各擇1個區，其餘20個地方政府各擇2個鄉（鎮、市、區）重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

另外，這次演習也將透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。「Air DefenseDrill，Incoming missile /rocket threat. Seek immediateshelter」，同時將在告警訊息中附帶連結，民眾點選會出現地圖，可以了解臨近的避難設施。

內政部指出，各地區演習當天除發放「防空警報」外，並運用電視、廣播、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。

台灣高鐵提醒，配合萬安演習，演習時段內，各車次列車均維持正常行駛，但相關區域車站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，都將配合交通管制同步暫停行駛。

台鐵在萬安演習期間，各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也正常作業，此時段搭車旅客請提早到站，避免耽誤既定行程，下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難；凡已購票的旅客，因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

內政部強調，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠站及民眾，都應配合管制與演練，若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令的管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

嘉義 民防 萬安演習

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