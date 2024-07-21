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漢光40號22日登場 聚焦中樞防衛作戰與關鍵設施防護

中央社／ 台北21日電
國軍漢光40號實兵演習明天登場。圖／軍聞社
國軍漢光40號實兵演習明天登場。圖／軍聞社

國軍漢光40號實兵演習明天登場，因應中共威脅，相對過往，今年更重視制度革新與訓練；在科目上，同樣著重圍繞於中樞防衛的作戰計劃演練，以及全國各地關鍵基礎設施防護韌性的海陸空聯合演習。

國軍漢光40號實兵演習22日起至26日實施，演習進程概略可區分為「戰力保存」、「整體防空」、「聯合截擊與反封鎖作戰能力」、「聯合國土防衛作戰韌性」。

今年雖然沒有戰備道起降、國軍某裝備「首次」參演等話題，但更重視制度上的革新與訓練，並聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，「關鍵基礎設施防護與韌性」亦是焦點。

按規劃，演習首日清晨，在衡山指揮所下達「電光捷報」後，先進行「戰力保存」。駐防在西部各空軍基地的軍機，循例轉場至花蓮佳山基地、台東志航基地，藉由基地洞庫進行戰力保存；儘管中共航艦在西太平洋遠海長訓後，外界認為台灣已無「後方」，但轉場等作為仍相當重要。

海軍艦艇在演習首日也將離開駐地，緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命，海軍布雷艇則前進至特定戰術位置進行防禦性布雷；海空軍的機動飛彈車將機動至指定地點，進行戰力保存及戒護。

演習第2日，受矚目科目是模擬花蓮空軍基地跑道遭炸毀，空軍實施跑滑道搶修及熱加油等演練。北部多處地區則實施重要關鍵基礎設施防護，今年重點是首次在松山機場進行反空機降演練，根據射擊通報顯示，將於當天晚上10時至11時空域管制；軍方也延續去年漢光科目，再度於桃園國際機場實施演練關鍵設施防護訓練。

綜合第3日、第4日及第5日相關訓練項目，由於淡水河口、台北港及八里海灘距離台北政經中樞近，且台北港若被攻占易成為行政下卸處（不必搶灘，而是攻占現有港埠設施）、八里海灘為易於登陸紅色海灘，上述3處被稱為戍守「防衛鐵三角」。

因此，淡水河防演練將是焦點，而鄰近的台北港、關渡平原，甚至是夜間在台北市某捷運站的反特攻作戰演練，均是圍繞中樞防衛進行整體作戰演練。

南部方面，除了將在台南機場一帶進行反空機降操演，經比對射擊通報圖資，操演區域涵蓋軍民兩用台南機場以及安平港、喜樹海灘，其中喜樹海灘被列為易登陸的「紅色海灘」要地，戍守南部的八軍團長期經營的守備區域。

此外，海軍也將在台南喜樹海灘、高雄左營基地以西海域，實施濱海打擊操演及防禦性布雷演練。此地區由北至南，臨近高雄永安天然氣接收站、高雄商港、左營軍港及小港機場，研判為海陸相結合的重要關鍵基礎設施防護演練。

漢光第4日則會進行大量傷患救護演練，並循例進行「聯合反登陸作戰」及「再戰再整補」等科目。根據射擊通報顯示，將在台中大甲海灘、桃園海湖海灘、台南喜樹海灘等處實施。

國軍將領告訴中央社記者，對於中樞安全、台北周邊的安全維護，從駐防北部第三作戰區（六軍團）的兵力為所有戰區之最，就可觀察出台北地區為敵主要目標，因此北部安全從過往迄今，均為演訓重中之重。

將領指出，但這不代表其他地區不重要，各個作戰區在漢光期間必須去驗證各自作戰計劃，屬於南部第四作戰區（八軍團）守備區域的台南喜樹，中部第五作戰區（十軍團）的台中甲南海灘、清泉崗機場反機降都會演練，不會偏廢。

南機場 台北港 演習

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