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傘兵秦良丰奇蹟重生 9月轉國軍醫院任職

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
秦良丰（中）七月上旬與父親秦天人（右）、母親蔡佳妙（左）一起到衛武營國家藝術文化中心練習走階梯。記者王勇超／攝影
秦良丰（中）七月上旬與父親秦天人（右）、母親蔡佳妙（左）一起到衛武營國家藝術文化中心練習走階梯。記者王勇超／攝影

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰6年前在漢光演習跳傘時，意外從1300呎高空墜落，全身癱瘓臥床，他靠強大意志力復健到可以自行走路，最近更能獨力從坐姿站起來，被形容為「醫療史上的奇蹟」。秦良丰原本役期到今年9月1日，傳出無法繼續留營，但經過立委李柏毅等人協調後，軍方同意讓秦良丰轉到國軍醫院任職。

秦良丰的父親秦天人說，近日秦良丰的心情平復，已經準備好迎接下個階段的挑戰。秦天人說，一開始聽到兒子無法繼續服役，心情有點複雜，後來事情有轉機，所以打算接受軍方的安排。

秦天人說，他希望秦良丰下個階段的人生可以活得精彩，這幾天兒子的心情比較平復，已經準備好迎接下個階段的挑戰；而原本從頸部以下無法動作，去年10月進步到可以推助行器從病床走到200公尺外復健部，今年6月更可從坐姿站立起來。

秦天人表示，秦良丰大學畢業後入伍服役，在部隊簽約成志願役，先前傳出可能無法繼續留營，今年8月底須退伍，秦父擔心恐對兒子造成心理打擊。所幸立委李柏毅等人伸出援手，軍方安排讓秦良丰退伍後轉任國軍醫院任職，從事心輔工作。

復健 志願役 漢光演習 跳傘

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