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從高空墜落走過多年復健路…傘兵秦良丰9月退伍 航特部強調照顧不間斷

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍航特部下士秦良丰6年前在漢光演習時從高空墜落，經多年復健，從幾近全癱，到現在已經能站立。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部下士秦良丰6年前在漢光演習時從高空墜落，經多年復健，從幾近全癱，到現在已經能站立。記者劉學聖／攝影

陸軍航特部下士秦良丰於2018年5月參加漢光演習時從高空墜落全身癱瘓，經過多年復健已可自行走路，不過近期傳出秦良丰因無法參加鑑測將遭勒令退伍。航特部今天表示，秦良丰將在9月服役期滿，軍方已規劃安排參與國軍高雄總醫院的心輔員招聘程序，繼續照顧他的生活與就業。

服役於陸軍航特部特三營的秦良丰於2018年5月參加漢光演習空降清泉崗機場預演時，意外從1300呎高空墜落，雖然幸運生還但全身癱瘓臥床，經過多年努力復健已可自行走路，被外界形容是傘兵史上的奇蹟。6年來秦良丰在軍方安排下持續復健，不過近期傳出因他無法參加體測，今年9月1日役期屆滿後將無法繼續留營，引發家屬擔憂及民代關切。

航特部表示，秦良丰從2018年演習受傷迄今，單位盡最大心力陪伴照顧，國軍專業醫療團隊也投入最佳資源醫療與照顧，秦良丰雖然將於9月1日服役期滿，但國防部、陸軍司令部的關懷、協調不會中斷，退伍前後的銜接，秦良丰和家屬都全程參與，目前也已規劃安排他參加高雄總醫院的心輔員招聘，航特部將全力提供協助。

航特部同時代轉秦良丰父親秦天人的親筆信，感謝各級長官、台中梧棲童綜合醫院、內湖三軍總醫院、國軍802高雄總醫院及各界媒體、社會大眾的關懷照顧，他同時也感謝特三營的特戰官兵，讓秦良丰一家人這6年來不孤單。

復健 漢光演習 陸軍

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