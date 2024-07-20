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影／澎湖漁船中線漁場遇大陸海警 海巡艦急戒護

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
海巡署彰化艦昨天在澎湖花嶼西方海域，發現大陸海警船驅趕澎湖漁船。圖／海巡署艦隊分署提供
海巡署彰化艦昨天在澎湖花嶼西方海域，發現大陸海警船驅趕澎湖漁船。圖／海巡署艦隊分署提供

澎湖籍「龍劼滿」漁船昨天在海峽中線附海域作業，遇大陸海警船廣播驅趕，海巡署彰化艦獲報，立即介入，廣播要大陸海警體恤漁民，勿干擾漁船作業，大陸海警船才離去，讓海巡人員鬆了口氣。

海巡署艦隊分署表示，海巡署彰化艦昨天中午發現，大陸「海警14504」公務船在澎湖花嶼西方48.2海里中線以西1.3海里處，對作業中的澎湖籍龍劼滿漁船，廣播驅趕，彰化艦立即趨前在大陸海警船與漁船之間戒護，並向中國海警船廣播「請保持體恤，不要干擾其（漁船）航行，大陸海警船才向西航離。

據海巡人員說，龍劼滿漁船遇大陸海警船的海域，是澎湖漁民的傳統漁場之一，由於接近海峽中線，海上沒明顯界線，漁船才穿梭作業，由於漁民發覺大陸海警船常出現驅趕漁船，影響漁民作業，希望海巡署船艦能在這處漁場保護漁民，海巡署才規畫在這海域「日夜巡弋」，遏止大陸海警船干擾漁船作業。

中國海警船 海峽中線 海巡署 漁民 護漁

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