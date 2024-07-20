萬安演習下周分區舉行 中部7縣市周一首先登場

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起進行5天4夜操演，同時「萬安47號」防空演習也將分區舉行，其中中部地區7縣市將首先在下周一22日登場，當天除在下午1時30分施放空襲警報外，也將挑選13個行政區，擴大驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

根據全動署規劃，萬安演習將從22日起到25日，分中部、北部、東部及外離島和南部等4區域，首先登場就是下周一（22日），演習區域包括中部的苗栗、中彰投、雲林、嘉義等7個縣市，演習當天下午1時30分到2時進行防空警報施放、疏散避難及交通管制。防空警報解除後，由地方政府和參演民防團體演練「戰時災民收容救濟站」開設與救援演練。

今年國防部也首度把火箭納入原有的飛彈空襲警報，萬安演習期間將發布「飛彈／火箭攻擊台灣特定地區」的警告簡訊。另外，全動署今年也擴大演練驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，除了新竹市和嘉義市各擇一區外，其餘20個地方政府各擇2鄉（鎮市區）重點驗證民眾實際進入防空避難設施。

根據全動署規劃，22日在中部地區， 包括苗栗縣通霄、造橋；台中市大里、霧峰；南投縣草屯、集集；彰化縣田中、北斗；雲林縣斗六、斗南；嘉義縣朴子、民雄和嘉義市西區等13個行政區，都將列為重點驗證區，當發布防空警報時，各重點驗證區內行駛中的車輛，均應靠邊停在安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。